Prefeitura fecha cerco contra ferros-velhos para combater furto de cabos em Nova Iguaçu

O combate ao furto de cabos e à receptação de materiais roubados foi intensificado em Nova Iguaçu. A Prefeitura realizou, na manhã desta terça-feira (19), uma operação de fiscalização em ferros-velhos da cidade para tentar frear um crime que vem deixando ruas no escuro, causando prejuízos à iluminação pública e afetando serviços municipais.

A ação mobilizou agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Guarda Municipal e policiais do PROEIS, que vistoriaram estabelecimentos em diferentes bairros. Três ferros-velhos foram interditados por irregularidades, entre elas a falta de alvará de funcionamento e licença ambiental. A operação mira estabelecimentos suspeitos de receber materiais furtados, principalmente cabos de cobre retirados da rede de iluminação pública, além de estruturas de escolas, unidades de saúde e outros prédios municipais. Não houve registros de apreensões de materiais comprovadamente provenientes de furtos.

“Nosso objetivo é coibir ações criminosas que vêm acontecendo na cidade, como o furto de cobre e a receptação deste tipo de mercadoria. Identificar quem está furtando é sempre mais difícil, mas o receptador, em muitos casos, está nos ferros-velhos. Por isso é importante realizarmos fiscalizações como esta”, afirmou o major Paulo Nhary, coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Nova Iguaçu.

Furto de cabos deixa ruas no escuro e gera prejuízo de R$ 117 mil

O impacto desse tipo de crime vai além do prejuízo financeiro. Ruas escuras e interrupções frequentes na iluminação pública têm afetado diferentes regiões da cidade. De janeiro a abril, a Prefeitura já gastou mais de R$ 117 mil na reposição de quase 20 quilômetros de cabos furtados. O número considera apenas os fios levados pelos criminosos e não inclui outros equipamentos danificados ou roubados.

As áreas mais afetadas são o Centro de Nova Iguaçu, Vila de Cava e Tinguá. Segundo levantamento da Subsecretaria Municipal de Iluminação Pública, até 8 de maio, mais de 6,7 quilômetros de cabos foram furtados apenas na região central. Vila de Cava aparece na sequência, com 3,7 quilômetros de fios levados, seguida por Tinguá, com 3,4 quilômetros.

“A Prefeitura vem realizando um grande processo de melhoria da iluminação pública em toda a cidade. Cerca de 68 mil dos quase 70 mil pontos existentes já contam com a tecnologia LED. No entanto, o furto de cabos e outros itens da iluminação pública, além de causar prejuízo aos cofres públicos, prejudica cidadãos que já haviam sido contemplados com a melhoria da qualidade de iluminação em suas ruas e praças”, analisa Rodrigo Gatto, subsecretário municipal de Iluminação Pública.

Em um dos casos mais recentes, registrado na 58ª DP (Posse), criminosos furtaram mais de 3 mil metros de cabos das estradas Zumbi dos Palmares, Adrianópolis e do Ronco. A ação comprometeu a iluminação de 79 postes e gerou prejuízo superior a R$ 35 mil em materiais.