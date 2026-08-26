Prefeitura de João Pessoa realiza aula inaugural da segunda turma do projeto Elas Lideram

Mais um ciclo do programa de mentoria ‘Elas Lideram’, voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino em João Pessoa, foi iniciado na tarde desta quarta-feira (20). A iniciativa está beneficiando 60 mulheres empreendedoras, que desejam ampliar conhecimentos, fortalecer seus negócios e construir novas conexões profissionais.

A aula inaugural da nova turma, a segunda formada em 2026, ocorreu no auditório do Sebrae, no Bairro dos Estados. O programa é desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), tendo como parceiros o Sebrae-PB, Casa Empreendedora Hub e outras instituições.

Durante a abertura, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, destacou o sucesso da primeira turma e afirmou que a experiência adquirida em 2025 serviu como base para aperfeiçoar o projeto neste ano. Ele também ressaltou que o programa vai além da qualificação profissional, oferecendo acesso ao crédito por meio do programa ‘Eu Posso’, iniciativa de microcrédito social orientado.

As participantes terão acesso a condições especiais de financiamento, incluindo ampliação do prazo de carência e possibilidade de crédito para mulheres que enfrentam pendências cadastrais. “O objetivo é fazer com que essas mulheres saiam preparadas, qualificadas e capacitadas para dar um salto maior em seus negócios. A Prefeitura quer estar presente não apenas na fase de formação, mas também no acesso ao crédito e no acompanhamento pós-crédito, apoiando essas empreendedoras em todas as etapas”, afirmou o gestor.

Bruno Farias destacou ainda que o ‘Elas Lideram’ foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social como o quarto melhor projeto de apoio ao empreendedorismo do Brasil.

Efeito Furacão – A professora do curso ‘Efeito Furacão’, Larissa Gabrielle, ressaltou a importância social do projeto e do acesso gratuito à capacitação. “Essa parceria possibilita que mulheres tenham acesso a conhecimentos que muitas vezes seriam inacessíveis. Além da formação técnica, o projeto cria uma rede de apoio entre empreendedoras, fortalecendo a geração de renda, emprego e transformação social dentro das comunidades”, destacou.

Transformando vidas – Já Fanny Miranda, CEO da Casa Empreendedora Hub e presidente da AME-PB, enfatizou o impacto coletivo da iniciativa e o fortalecimento das redes de apoio entre mulheres. “Estamos na segunda turma do programa Elas Lideram, um projeto que vem transformando vidas por meio da educação financeira, do bem-estar, da formação técnica e da construção de redes. Isso significa mulheres trabalhando juntas, se acolhendo e construindo um futuro melhor de forma coletiva”, afirmou.