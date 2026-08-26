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Prefeitura de João Pessoa realiza aula inaugural da segunda turma do projeto Elas Lideram

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Mais um ciclo do programa de mentoria ‘Elas Lideram’, voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino em João Pessoa, foi iniciado na tarde desta quarta-feira (20). A iniciativa está beneficiando 60 mulheres empreendedoras, que desejam ampliar conhecimentos, fortalecer seus negócios e construir novas conexões profissionais.

A aula inaugural da nova turma, a segunda formada em 2026, ocorreu no auditório do Sebrae, no Bairro dos Estados. O programa é desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), tendo como parceiros o Sebrae-PB, Casa Empreendedora Hub e outras instituições.

Durante a abertura, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, destacou o sucesso da primeira turma e afirmou que a experiência adquirida em 2025 serviu como base para aperfeiçoar o projeto neste ano. Ele também ressaltou que o programa vai além da qualificação profissional, oferecendo acesso ao crédito por meio do programa ‘Eu Posso’, iniciativa de microcrédito social orientado.

As participantes terão acesso a condições especiais de financiamento, incluindo ampliação do prazo de carência e possibilidade de crédito para mulheres que enfrentam pendências cadastrais. “O objetivo é fazer com que essas mulheres saiam preparadas, qualificadas e capacitadas para dar um salto maior em seus negócios. A Prefeitura quer estar presente não apenas na fase de formação, mas também no acesso ao crédito e no acompanhamento pós-crédito, apoiando essas empreendedoras em todas as etapas”, afirmou o gestor.

Bruno Farias destacou ainda que o ‘Elas Lideram’ foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social como o quarto melhor projeto de apoio ao empreendedorismo do Brasil.

Efeito Furacão – A professora do curso ‘Efeito Furacão’, Larissa Gabrielle, ressaltou a importância social do projeto e do acesso gratuito à capacitação. “Essa parceria possibilita que mulheres tenham acesso a conhecimentos que muitas vezes seriam inacessíveis. Além da formação técnica, o projeto cria uma rede de apoio entre empreendedoras, fortalecendo a geração de renda, emprego e transformação social dentro das comunidades”, destacou.

Transformando vidas – Já Fanny Miranda, CEO da Casa Empreendedora Hub e presidente da AME-PB, enfatizou o impacto coletivo da iniciativa e o fortalecimento das redes de apoio entre mulheres. “Estamos na segunda turma do programa Elas Lideram, um projeto que vem transformando vidas por meio da educação financeira, do bem-estar, da formação técnica e da construção de redes. Isso significa mulheres trabalhando juntas, se acolhendo e construindo um futuro melhor de forma coletiva”, afirmou.

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