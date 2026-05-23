Emlur inicia instalação de 50 placas educativas para alertar população sobre descarte irregular de resíduos

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), iniciou, nesta quarta-feira (20), a instalação de 50 placas educativas em pontos da cidade que vêm sofrendo com o descarte irregular de resíduos. A ação une limpeza, conscientização e transparência, reforçando o compromisso da gestão municipal com a preservação dos espaços públicos.

As primeiras ações estão ocorrendo em localidades como Castelo Branco, Roger, Varadouro e Tambiá. De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a medida pretende alertar e sensibilizar a população, valorizando também o trabalho desempenhado diariamente pelas equipes.

“Todas as vezes que identificarmos ponto de descarte irregular, vamos realizar a limpeza e instalar as placas com a data da última ação. Queremos chamar atenção e sensibilizar a população, demonstrando que todos temos responsabilidade na manutenção dos espaços públicos e evitar notícias falsas acerca deste árduo trabalho que os agentes desempenham todos os dias por nossa cidade”, ressalta Ricardo Veloso.

O trabalho funciona da seguinte forma: sempre que uma equipe da Emlur identificar um ponto crítico de descarte irregular, o local será completamente limpo e, logo em seguida, receberá uma placa informando a data da última ação realizada naquele espaço. O objetivo é alertar a população sobre a necessidade de colaboração coletiva para manter a cidade limpa e organizada.

As placas chamam atenção justamente para uma realidade enfrentada diariamente pelos agentes de limpeza: muitas áreas são limpas, mas voltam a receber resíduos descartados de forma irregular poucas horas ou dias depois. A iniciativa também busca combater a disseminação de informações falsas sobre a execução dos serviços de limpeza urbana.

A iniciativa reforça que manter a cidade limpa não depende apenas do poder público, mas também da colaboração da população, evitando o descarte irregular e contribuindo para uma João Pessoa mais limpa, saudável e organizada para todos.