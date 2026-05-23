NOTÍCIAS

Emlur inicia instalação de 50 placas educativas para alertar população sobre descarte irregular de resíduos

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Emlur inicia instalação de 50 placas educativas para alertar população sobre descarte irregular de resíduos

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), iniciou, nesta quarta-feira (20), a instalação de 50 placas educativas em pontos da cidade que vêm sofrendo com o descarte irregular de resíduos. A ação une limpeza, conscientização e transparência, reforçando o compromisso da gestão municipal com a preservação dos espaços públicos.

As primeiras ações estão ocorrendo em localidades como Castelo Branco, Roger, Varadouro e Tambiá. De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a medida pretende alertar e sensibilizar a população, valorizando também o trabalho desempenhado diariamente pelas equipes.

“Todas as vezes que identificarmos ponto de descarte irregular, vamos realizar a limpeza e instalar as placas com a data da última ação. Queremos chamar atenção e sensibilizar a população, demonstrando que todos temos responsabilidade na manutenção dos espaços públicos e evitar notícias falsas acerca deste árduo trabalho que os agentes desempenham todos os dias por nossa cidade”, ressalta Ricardo Veloso.

O trabalho funciona da seguinte forma: sempre que uma equipe da Emlur identificar um ponto crítico de descarte irregular, o local será completamente limpo e, logo em seguida, receberá uma placa informando a data da última ação realizada naquele espaço. O objetivo é alertar a população sobre a necessidade de colaboração coletiva para manter a cidade limpa e organizada.

As placas chamam atenção justamente para uma realidade enfrentada diariamente pelos agentes de limpeza: muitas áreas são limpas, mas voltam a receber resíduos descartados de forma irregular poucas horas ou dias depois. A iniciativa também busca combater a disseminação de informações falsas sobre a execução dos serviços de limpeza urbana.

A iniciativa reforça que manter a cidade limpa não depende apenas do poder público, mas também da colaboração da população, evitando o descarte irregular e contribuindo para uma João Pessoa mais limpa, saudável e organizada para todos.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

DPE-RR promove oficina sobre provas digitais no processo penal nesta sexta-feira, 8

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Ascom/DPE-RR A Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE-RR) realiza, nesta sexta-feira, 8, a oficina “Prova Digital no Processo Penal: Integridade, Cadeia de Custódia e Atuação Defensiva”. O encontro ocorre no auditório da Escola Superior da Defensoria (ESDEP/RR), das 8h30 às 12h. O evento é voltado a defensoras(es) públicas(os), assessoras(es) jurídicas(os) e demais servidoras(es) da […]
NOTÍCIAS

Carnaval de Boa Vista 2025 passará por três praças da capital; confira o circuito itinerante

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV Entre marchinhas, sambas e muita alegria, o Carnaval de Boa Vista 2025 passará por três praças em bairros da cidade, oferecendo programação diversificada e acessível para famílias inteiras. De 1º a 4 de março, a festa vai além da Praça Fábio Marques Paracat, localizada no bairro São Francisco, e promete colorir […]
NOTÍCIAS

Gestão do trânsito de Bonito avança com reuniões no Detran-MS e CENTRA-MS – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

O diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito de Bonito, Cristalvo Freitas Campos, cumpriu agenda institucional em Campo Grande nesta segunda-feira (12), com foco na busca por melhorias e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à mobilidade urbana e à segurança viária no município. Durante a visita ao Detran-MS, Cristalvo Freitas Campos participou de […]