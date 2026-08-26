ENTRETENIMENTO

STF rejeita pedido de destaque para revisão de aposentadorias do INSS

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em STF rejeita pedido de destaque para revisão de aposentadorias do INSS

Por MRNews

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou na terça-feira (19) um pedido de destaque (remessa ao plenário físico), restabelecendo a rejeição de mais um recurso sobre a revisão da vida toda em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Em julgamento virtual realizado entre os dias 1 e 11 de maio, os ministros rejeitaram, por 7 votos a 1, um quarto embargo de declaração apresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). A decisão foi tomada na ação direta de inconstitucionalidade 2.111. 

O relator foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Apenas Toffoli votou em favor dos aposentados, no sentido de garantir a revisão de aposentadorias para quem acionou a Justiça entre os anos de 2019 e 2024.

País registra redução no sub-registro de nascimentos e de óbitos

Operação da PF investiga desvio de recurso da merenda escolar no Piauí

Fachin, contudo, havia pedido destaque da ADI, medida que faria o julgamento recomeçar do zero no plenário físico, em data não definida. Com a retirada desse destaque, volta a prevalecer o entendimento da maioria já formada, pela rejeição do recurso. 

Prevaleceu ao final o entendimento do relator, ministro Nunes Marques, que considerou o recurso protelatório e afirmou que o tema já foi “amplamente debatido” pelo Supremo, que já negou mais de uma vez, em votação colegiada, o direito à revisão da vida toda. 

Sindicatos e aposentados defendem que aposentados tem direito à chamada “revisão da vida toda”, que seria um recálculo total da aposentadoria com base nas contribuição feitas durante toda a vida, devido ao que alegam ser prejuízos causados por regras de transição desfavoráveis em reformas previdenciárias do passado. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3

Nove em cada dez moradores de comunidade reprovam operações violentas

Reviravolta 

O Supremo chegou a dar vitória aos aposentados em 2022, no julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral, isto é, cujo resultado serviria para todos os processos similares. 

Em 2024, contudo, no julgamento de duas ADI’s, o plenário acabou derrubando a tese favorável aos aposentados. À época, a maioria dos ministros validou a aplicação de regras de transição do fator previdenciário, que excluíram contribuições anteriores a 1994 do cálculo das aposentadorias. 

A CNMT buscava ainda garantir o direito de aposentados que acionaram a Justiça entre os anos de 2019 e 2024, quando o tema ainda não tinha definição pelo Supremo, mas a confederação teve agora seu último recurso rejeitado. 

Outro recurso nesse sentido já havia sido negado na semana passada no RE 1.276.977. As duas decisões determinam o trânsito em julgado do tema, fechando caminho para novos recursos. 

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Bolsonaro é preso preventivamente em Brasília

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22). Em nota, a Polícia Federal informou que cumpriu um mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta sexta-feira (21) o senador Flávio Bolsonaro (PL) convocou, pelas redes sociais uma vigília de orações próxima à casa onde […]
ENTRETENIMENTO

RESULTADO DO SORTEIO QUINA 6448 HOJE QUINTA (23/05)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. Hoje, a expectativa gira em torno do sorteio da Quina, uma loteria que conquistou o coração dos apostadores pela simplicidade e pelas recompensas atrativas. No jogo da Quina, os participantes escolhem cinco números entre os 80 disponíveis no bilhete, […]
ENTRETENIMENTO

Prefeitura de Bonito e Senac oferecem cursos gratuitos de gastronomia por meio do Programa Senac de Gratuidade

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A população de Bonito está recebendo uma importante ação de qualificação profissional. A Unidade Móvel de Gastronomia do Senac permanecerá no município até o mês de setembro, oferecendo cursos gratuitos por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Senac/MS e a Prefeitura de Bonito, […]