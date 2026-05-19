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Hospital Geral de Nova Iguaçu convoca doadores de sangue

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Hospital Geral de Nova Iguaçu convoca doadores de sangue




O banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) está com estoque abaixo do ideal e precisa de doações. De acordo com a unidade, a redução da procura é comum em períodos de temperaturas mais amenas, em paralelo ao aumento de casos de gripe e resfriados, o que inviabiliza a doação. A unidade está convocando voluntários para aumentar as reservas sanguíneas. Todos os tipos são importantes, mas a urgência maior são para as pessoas O positivo e O negativo.

Para manter o banco abastecido, o HGNI precisa de cerca de 900 doações efetivas por mês. No entanto, o número de doações nas últimas semanas foi cerca de 30% menor do que o necessário, acendendo o alerta para a reposição dos estoques. O sangue coletado é vital para transfusões durante cirurgias e atendimentos de emergência, além de necessidades eventuais de pacientes internados.

O banco de sangue do HGNI funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h30. Para facilitar o acesso dos voluntários, a unidade também disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 a 15 doadores. O serviço atende moradores de Nova Iguaçu e cidades vizinhas. O agendamento deve ser feito com pelo menos três dias de antecedência pelos telefones (21) 97612-1648 ou (21) 99695-7470.

“O nosso hospital atende diariamente pacientes que dependem dessas transfusões para continuar seus tratamentos ou receber atendimentos de emergência. Por isso, é muito importante que a população continue contribuindo e ajudando a manter os estoques abastecidos”, destacou o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Principais requisitos para doar sangue

– Apresentar documento de identificação com foto;
– Ter entre 16 e 69 anos, sendo que maiores de 60 anos devem já ter realizado uma doação anteriormente;
– Estar em boas condições de saúde;
– Pesar mais de 50 kg;
– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;
– Não é necessário estar em jejum, mas recomenda-se evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;
– Quem teve sintomas de gripe ou resfriado deve aguardar dez dias após o fim do tratamento medicamentoso;
– Pessoas vacinadas devem esperar até 48 horas para doar;
– Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar 12 meses para doar, exceto piercing em língua ou região genital, liberado apenas um ano após a retirada;
– Diabéticos devem estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina;
– Quem realizou endoscopia ou colonoscopia deve aguardar seis meses;
– Não ter doença de chagas ou infecção sexualmente transmissível.

Confira todas as informações sobre doação de sangue no site: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/doesangue/

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