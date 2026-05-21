Agência Minas Gerais | Com investimento de R$ 118 milhões, Cemig avança nas obras da Subestação Raul Soares 2

Cemig / Divulgação







As obras da Subestação Raul Soares 2, na região da Zona da Mata, seguem em ritmo acelerado. Com previsão de entrega no segundo semestre de 2026 e um investimento de R$ 118,7 milhões, a infraestrutura beneficiará mais de 60 mil habitantes, ampliando a oferta e a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica na região.

Já foram finalizadas as atividades de terraplanagem e formação da malha de aterramento. Atualmente, as obras estão voltadas para a construção das fundações civis e montagem da Subestação Elétrica Compacta Integrada (Seci), que otimiza o espaço e aumenta a eficiência operacional, além de finalização da estrutura metálica local.

Após concluída, a nova estrutura vai atender milhares de clientes nos municípios de Raul Soares, Abre Campo, Rio Casca, Urucânia, São Pedro dos Ferros, Córrego Novo e Vermelho Novo. Ao todo, mais de 60 mil pessoas serão beneficiadas, com qualidade no fornecimento de energia elétrica, maior disponibilidade e oferta do serviço de eletricidade na região.

Além da subestação, com potência instalada de 15 Megavolt-Ampere (MVA), a obra inclui ainda a construção de mais de 50 quilômetros de uma nova linha de distribuição metálica de 138 quilovolt (kV).

“Com a Subestação Raul Soares 2, entregaremos mais robustez ao sistema elétrico da região, garantindo maior confiabilidade e qualidade no fornecimento de energia para a população”, afirma o gerente de Distribuição da Alta Tensão da Cemig na regional Mantiqueira, Jonathan Esperidon.

Mais Energia

A subestação Raul Soares 2 integra o Programa Mais Energia, que faz parte do maior plano de investimentos da história da Cemig, com o objetivo de oferecer cada vez mais qualidade e segurança para todos os clientes.

Até 2027, serão instaladas 200 novas subestações elétricas em todas as regiões do estado, ampliando a oferta de energia e, consequentemente, o desenvolvimento econômico de Minas Gerais.

Melhorias na região

O investimento da Cemig previsto para obras de melhoria nas cidades da regional Mantiqueira é de mais de R$ 550 milhões.

Além de novas subestações, estão incluídas a construção de novas linhas de distribuição, a instalação de religadores automáticos — que agilizam o restabelecimento da energia —, a conversão de linhas, dentro do programa Minas Trifásico, e a execução de milhares de obras para atendimento ao mercado.