Festival de teatro “Vida em Recortes” é atração na Fundec – Agência de Notícias

As apresentações acontecem nos dias 24, 30 e 31 de maio, com cenas autorais criadas pelos alunos do Núcleo de Artes Cênicas

A produção cênica dos alunos do Núcleo de Artes Cênicas do Instituto Municipal de Música de Sorocaba (IMMS) será apresentada em três sessões que compõem o festival de teatro “Vida em Recortes”. Nos dias 24, 30 e 31 de maio, às 18h, os alunos do projeto exibirão cenas autorais, desenvolvidas a partir de processos criativos, na Sala Fundec.

Realizada pela Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba (Fundec), que conta com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a mostra promove um espaço de apresentação dos processos pedagógicos trabalhados ao longo do curso, evidenciando a construção coletiva e a autonomia criativa dos alunos.

Todas as cenas foram criadas pelos próprios alunos, a partir de exercícios de dramaturgia, adaptação e composição cênica. O resultado é um mosaico de narrativas da comédia ao drama, com temas que abordam o cotidiano, a memória e as relações humanas.

Entre os trabalhos apresentados está “Flor, Telefone, Moça”, inspirado em conto de Carlos Drummond de Andrade, que acompanha uma jovem frequentadora de um cemitério cuja rotina é alterada após levar para casa uma flor retirada de um túmulo. Em “O Trote”, o humor surge de uma situação de teste de fidelidade que foge do controle. Já “A Perda”, baseada no filme “A Rainha”, constrói uma leitura irônica sobre como diferentes formas de luto coexistem em uma mesma sociedade.

A violência doméstica é abordada em “Silêncio”, sob a perspectiva de um filho que observa a dinâmica familiar, enquanto “Mãe de Menina” contrapõe expectativas e realidade na relação entre mãe e filha. Em “A Sessão”, uma cartomante utiliza da ingenuidade de sua cliente para obter vantagem, evidenciando jogos de poder e manipulação.

O conjunto de apresentações inclui, ainda, “O Assalto”, que explora equívocos e escaladas de conflito a partir de um mal entendido; “Solidariedade”, que traz um núcleo familiar diante de uma revelação difícil; e “Gente, o Príncipe fala”, com a história de um cão que assume a palavra e reorganiza as relações ao seu redor.

Os ingressos podem ser adquiridos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), na sede da Fundec, localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 73, no Centro, das 8h30 às 17h30, ou pela plataforma da Mega Bilheteria. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99669-2817 ou pelo telefone: (15) 3233-2220.