Hospital Regional Ruth Cardoso reabre Centro de Imagem e amplia exames em Balneário Camboriú

Foto: Divulgação / SES

O Hospital Regional Ruth Cardoso iniciou, nesta segunda-feira, 18, o atendimento ao público no Centro de Imagem com a realização dos exames de pacientes agendados pelo Sistema de Regulação (Sisreg). A reabertura do serviço integra um conjunto de melhorias implantadas após a unidade de Balneário Camboriú passar para a gestão do Governo do Estado.

Totalmente revitalizado, o espaço passou por reestruturação e modernização. Com novo fluxo assistencial, o serviço atende tanto pacientes externos regulados quanto demandas internas do ambulatório de especialidades. Antes era restrito aos pacientes em pré e pós-operatório.

“Seguindo a orientação do governador Jorginho Mello, estamos reorganizando e qualificando a rede estadual de saúde em todas as regiões. A retomada dos exames no Centro de Imagem no Hospital Regional Ruth Cardoso representa mais acesso, serviços resolutivos e avanço no cuidado dos pacientes”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Divulgação/SES

Nesta primeira etapa, estão sendo ofertados exames de raios-x, ultrassonografia e tomografia computadorizada, com previsão de realização de cerca de 350 exames por mês. As agendas já estão preenchidas até o fim de junho.

Para o próximo mês, está prevista uma ampliação, com a inclusão de exames e procedimentos de maior complexidade. Entre eles endoscopia, colonoscopia, histeroscopia, cistoscopia, pequenos procedimentos cirúrgicos e estudo urodinâmico.

A reabertura e a nova organização do serviço já têm refletido positivamente na experiência dos pacientes. O aposentado Arlindo de Souza, morador de Itapema, destacou a melhoria da estrutura e do atendimento. “Ficou mais espaçoso e organizado. O atendimento está muito bom e agora consigo fazer tudo no mesmo lugar, com mais conforto”, relata.

O professor Renato Ferreira Rodrigues também se surpreendeu com a agilidade. Com consulta agendada para avaliação urológica, recebeu a informação de que sua cirurgia poderá ser antecipada. “O atendimento tem sido muito rápido desde o encaminhamento. Estou sendo avaliado e já estão providenciando anestesista e cirurgia. Estou achando ótimo”, afirma.

Ambulatório integrado

Foto: Divulgação/SES

Além da realização dos exames de imagem, o ambulatório do hospital está funcionando integrado ao Centro de Imagem, ampliando a oferta de atendimento especializado aos pacientes da região via regulação. A proposta é aumentar a resolutividade, permitindo que consultas e exames sejam realizados no mesmo local, reduzindo deslocamentos e agilizando o encaminhamento para procedimentos cirúrgicos.

Atualmente, o ambulatório oferece atendimentos nas especialidades de ginecologia, ortopedia, urologia, bucomaxilofacial, cardiologia, avaliação anestésica e cirurgia geral, com previsão de abertura de novas especialidades nas próximas semanas.

A integração entre exames e consultas tem sido elogiada. O metalúrgico Tiago Paulo Neves retornou ao hospital para avaliação ortopédica. “Cheguei cedo e fui atendido rapidamente. Está mais ágil e bem organizado”, disse.

Já Angela Moreira, que acompanhava o marido, destacou a praticidade. “Facilita muito fazer tudo no mesmo lugar. Mesmo com movimento, fomos atendidos rápido e não precisamos nos deslocar para outro espaço”, afirma.

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A gestão da unidade destaca que a reorganização dos fluxos e a integração dos serviços devem garantir mais eficiência no atendimento e rapidez na preparação cirúrgica dos pacientes da região.

Com informações Assessoria de Comunicação do Hospital Regional Ruth Cardoso

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