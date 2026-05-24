MS avança e agro cresce como vitrine de inovação e futuro das cadeias produtivas – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Entre vitrines tecnológicas, pesquisas de ponta e debates sobre o futuro da produção agrícola, Mato Grosso do Sul – especificamente Maracaju – se transforma novamente em um grande palco do agronegócio brasileiro com a realização de mais uma edição do Showtec. A Fundação MS realiza, entre hoje (19) e quinta-feira (21), a 29ª edição do Showtec, reconhecida entre os maiores eventos agro do Estado e do Centro-Oeste brasileiro.

Com 12 hectares de área para exposição, a feira reúne empresas, produtores rurais, pesquisadores, consultores, lideranças e profissionais ligados ao setor produtivo, em três dias de programação voltada à inovação, tecnologia, pesquisa e oportunidades para o campo.

Entre áreas demonstrativas, debates técnicos, vitrines tecnológicas e oportunidades de negócios, o evento reúne os principais protagonistas de um setor que movimenta a economia e redefine o futuro da produção agrícola. Em discurso na abertura do evento, o governador Eduardo Riedel destacou o papel da ciência, da tecnologia e da inovação como pilares da transformação social e do agronegócio em Mato Grosso do Sul e no Brasil.

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Segundo Riedel, a evolução do setor nas últimas quatro décadas foi construída a partir do conhecimento aplicado ao campo, elevando produtividade, sustentabilidade e competitividade. O governador afirmou ainda que o agro brasileiro se consolidou como protagonista da economia nacional e passou a ocupar espaço central também na cultura, na geração de empregos e no desenvolvimento social.

“O agro brasileiro conquistou espaço econômico e social baseado em ciência, produtividade e sustentabilidade. O Mato Grosso do Sul está inserindo cada vez mais tecnologia nos sistemas produtivos e se consolidando como um ambiente competitivo para receber investimentos”, afirmou Riedel, apontando que a economia sul-mato-grossense vive um novo ciclo de crescimento impulsionado pela agroindustrialização, pela atração de empresas e pelo avanço da tecnologia no setor.

Por intermédio da Semadesc e da Fundect, o Governo do Estado sempre foi parceiro do Showtec. A Fundação MS, realizadora do evento, recebe recursos estaduais para pesquisas de novas tecnologias na área de milho e soja, oriundos do Fundems (Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja).

A instituição privada, criada por produtores rurais, possui mais de 30 anos de experiência no estudo e desenvolvimento de tecnologias voltadas às lavouras de milho e soja. Os resultados gerados são diretamente repassados aos produtores e técnicos que atuam na assistência técnica, por meio das atividades da Rede de Validação de Tecnologias para as culturas de Soja e Milho em Mato Grosso do Sul.

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O prefeito de Maracaju, Marcos José Calderan, enfatizou o papel da pesquisa e da inovação no fortalecimento da produtividade agrícola e no desenvolvimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul. De acordo com o prefeito, os avanços tecnológicos aplicados no campo têm contribuído diretamente para consolidar Maracaju como referência nacional na produção de grãos.

“A pesquisa, a inovação, é isso que torna, por exemplo, Maracaju o município maior produtor de grãos, mais produtivo. Nem sempre a maior área é a que mais produz, mas é a produtividade que isso traz, toda essa tecnologia, toda essa inovação, vem de encontro com a nossa vocação, que é o agronegócio”, afirmou.

O prefeito também salientou a importância da permanência da Fundação MS no município e os impactos positivos gerados para toda a cadeia produtiva regional.

Plantações de milho já brotada (primeira fileira) e de girasol e milho em fase de crescimento (segunda fileira)

O governador também relacionou os atuais conflitos internacionais à disputa global por alimentos, energia e mercados, destacando que o Estado possui potencial estratégico nesse cenário. Segundo ele, a política de atração de investimentos continuará sendo prioridade para ampliar a geração de emprego e renda.

“Hoje o mundo discute segurança alimentar, energia e logística. E é justamente isso que Mato Grosso do Sul oferece. Estamos buscando empresas no mundo inteiro para continuar transformando nossa base produtiva e agregando valor ao que produzimos”, declarou o governador ao final.

O Showtec se consolidou como um ambiente estratégico para aproximar o produtor rural de soluções aplicadas à realidade do agro regional. A edição de 2025 recebeu 25 mil visitantes, reforçando a importância do evento como vitrine de conhecimento, relacionamento e negócios para Mato Grosso do Sul e estados vizinhos.

Em 2026, a feira contará com mais de 150 empresas, distribuídas em diferentes segmentos do agronegócio. Entre elas, estão empresas de insumos agrícolas; máquinas, implementos e equipamentos; alimentação, turismo e utilidades; ensino, pesquisa e instituições; consultoria e apoio ao agro; armazenagem, pós-colheita e grãos; instituições financeiras, crédito e consórcios; veículos, caminhões e mobilidade; tecnologia, automação e agricultura digital; combustíveis, energia e baterias; comunicação e mídia; e cooperativas.

Além da área de exposição, a Arena Showtec contará com uma programação técnica ampla, reunindo especialistas de instituições de pesquisa, universidades, empresas e representantes do setor produtivo.

Investimentos do Estado

Durante o Showtec 2023, o governador Eduardo Riedel autorizou o repasse de R$ 4 milhões à Fundação MS, mediante convênio firmado por meio da Fundect/MS, para o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Validação regional de materiais genéticos e tecnologias de produção de soja e milho, a ser desenvolvido em 11 regiões agrícolas de Mato Grosso do Sul nas safras 2023/2024 e safrinha 2024”.

Para o período 2024/2025 e safrinha 2025, os valores destinados à execução desse projeto de pesquisa totalizaram R$ 4,94 milhões (convênio publicado em maio de 2024). Já no período 2025/2026, o repasse foi de R$ 6,6 milhões.

Para a próxima Safra 2026/2027 e Safrinha 2027, os valores para o projeto “Validação Regional de Materiais Genéticos e Tecnologias de Produção de Soja de Milho a ser desenvolvido nas áreas produtivas da região Centro Sul do Estado de Mato Grosso do Sul” chegam a R$ 4,45 milhões (+ R$ 2,7 milhões destinados para a Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Chapadão).

Investimentos como esses ampliam a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, refletindo diretamente na qualidade do plantio, no aumento da produtividade e na evolução contínua das lavouras de milho e soja produzidas no Estado.

O resultado é o fortalecimento da economia e a consolidação de Mato Grosso do Sul entre os principais polos agrícolas do país nessas culturas.

Soja em Mato Grosso do Sul tem alta de 26,3%

Mato Grosso do Sul concluiu a colheita da safra 2025/2026 de soja com produção estimada em 17,759 milhões de toneladas, alta de 26,3% em relação ao ciclo anterior. Os dados constam no boletim divulgado pela Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), que aponta que a cultura ocupou área de 4,794 milhões de hectares nesta safra, com produtividade média estadual de 61,73 sacas/ha.

Já a estimativa para o milho da 2ª safra indica que a área cultivada deve atingir 2,206 milhões de hectares, com uma produtividade média de 84,2 sacas por hectare e produção próxima de 11,139 milhões de toneladas, representando queda de 22,4% na produtividade e redução de 20,1% na produção em comparação ao ciclo anterior, que teve desempenho considerado excepcional.

Painéis da 29ª edição do Showtec

Nesta terça-feira (19), o painel “Do solo à produtividade: caminhos para o sucesso” abordará temas relacionados à biologia, química e física do solo, com a participação da Ph.D. Ieda Mendes, do Dr. Silvino Moreira e do Prof. Eng. Agr. Dr. Moacir Tuzzin de Moraes, sob moderação do Dr. Douglas Gitti, pesquisador da Fundação MS.

Já no dia 20 de maio, a programação terá início com o painel “Protegendo solos”, voltado ao manejo de nematóides e patógenos de solo. Na sequência, o painel “Soja saudável: da primeira folha à última vagem” discutirá desafios relacionados ao manejo de doenças na cultura da soja.

No período da tarde, os temas “Diversificação e seguro rural: estratégias para gestão de riscos” e “Manejo de plantas daninhas de difícil controle” irão ampliar o debate sobre gestão da propriedade, diversificação produtiva, seguro rural e controle de plantas daninhas resistentes.

A programação continua no dia 21 de maio com o painel “A Cultura do Sorgo em Mato Grosso do Sul”, reunindo discussões sobre desafios, oportunidades, resultados regionais, preços e logística para a cultura. No período da tarde, o painel “Agro 360°: Reforma Tributária, Tecnologia e Educação” abordará assuntos estratégicos para o futuro do agronegócio, incluindo inovação no campo, produtividade sustentável, reforma tributária, gestão e contabilidade estratégica.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom-MS