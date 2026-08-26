Prefeitura apresenta PAC das Encostas e investimentos contra deslizamentos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Mais de meio milhão de pessoas são beneficiadas em intervenções por toda a cidade. Foto: Divulgação/Prefeitura

A Prefeitura do Rio apresentou o novo pacote de intervenções do município em obras de contenção de encostas. Ao todo, ao somar os investimentos dos governos federal e municipal, serão R$ 688 milhões em cerca de 330 intervenções distribuídas por todas as regiões da cidade. Tudo isso beneficia mais de meio milhão de pessoas.

O PAC das Encostas reúne R$ 258 milhões em investimentos vai garantir mais segurança para 60 mil pessoas. Coordenadas pela Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – Geo-Rio – e realizadas com recursos do Ministério das Cidades, as ações vão ampliar a proteção de encostas, reforçar a estratégia permanente de prevenção a desastres naturais e reduzir os riscos geológico-geotécnicos em comunidades.

Ao anunciar as medidas do PAC das Encostas, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, destacou que o principal objetivo da prefeitura é proteger vidas:

– É um tema sensível no Rio de Janeiro e que, desde 2009, vem recebendo muitos investimentos. É um trabalho conjunto da prefeitura com as lideranças comunitárias, focando em áreas vulneráveis, extremamente sensíveis e com risco de deslizamento.

O prefeito lembrou que o saldo do trabalho da prefeitura, iniciado no ciclo de governo de Eduardo Paes, levou a quase zero o número de vítimas nos últimos anos em razão de deslizamentos.

– Com o trabalho do COR, com foco em resiliência e prevenção, ao lado das lideranças das comunidades, tivemos uma redução vertiginosa no número de vítimas no Rio de Janeiro. E a gente segue com esse olhar, com esses investimentos.

Atualmente, no PAC das Encostas, oito frentes de trabalho já estão em andamento, num total de R$ 26 milhões em investimentos. As intervenções beneficiam os moradores dos Complexos do Lins, da Penha, do Alemão e também nos morros do Pavão-Pavãozinho e do Cantagalo. Dessas, seis obras serão finalizadas até o fim deste ano e outras duas, até o primeiro semestre de 2027.

Além destas, mais quatro intervenções já foram licitadas e serão iniciadas em breve, com um investimento de R$ 19 milhões. Receberão obras do PAC Encostas as comunidades da Tijuca (Chacrinha e Salgueiro), de Rio das Pedras, de Jacarepaguá, e de Vila Valqueire (Vila Presidencial Quiririm e Rua Quiririm).

O secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos, enfatizou a importância dos investimentos em obras de contenção, com 330 obras e mais de meio milhão de pessoas beneficiadas no Rio de Janeiro.

– Proteger vidas e moradias é o principal objetivo desse programa, minimizando o impacto das chuvas intensas na cidade -, afirmou Wanderson.

O programa também avança em outras etapas técnicas. Cinco novas obras seguem em fase de licitação, com investimento estimado em R$ 51 milhões. Estas serão no Complexo do Lins e Vila Pequeri, em Brás de Pina. Paralelamente, outros 11 projetos seguem em análise técnica na Caixa Econômica Federal, somando R$ 62 milhões em investimentos previstos para localidades das zonas Central, Norte e Sudoeste, além dos complexos do Alemão e da Penha.

A atuação integrada entre a Prefeitura do Rio, por meio da Geo-Rio, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal tem sido fundamental para viabilizar o avanço das intervenções. Enquanto o Governo Federal garante os recursos do programa, a Prefeitura é responsável pela elaboração dos projetos e execução das obras, com acompanhamento técnico-operacional da Caixa. Além das intervenções já contempladas pelo programa, a Prefeitura do Rio conta com cerca de R$ 100 milhões disponíveis para novos projetos de contenção e estabilização de encostas, ampliando o planejamento de futuras ações preventivas em áreas de risco da cidade.

As intervenções incluem soluções de engenharia voltadas à estabilização de encostas e mitigação de riscos, como implantação de cortinas atirantadas, contenções em solo grampeado, muros de contenção, drenagem, recuperação de taludes, proteção vegetal e melhorias urbanas complementares. Além de proteger moradias e preservar vidas, as obras ajudam a minimizar os impactos provocados por temporais cada vez mais intensos e aumentam a segurança e a resiliência das comunidades.

Representante do Ministério das Cidades, Daniel Mouço destacou a importância dessas obras para levar dignidade à população vulnerável e para garantir a vida das pessoas:

– Trabalhar junto com a prefeitura faz com que as coisas aconteçam. O Governo Federal não consegue fazer sozinho, a Prefeitura tem grande capacidade, mas também precisamos da ajuda de lideranças comunitárias para garantir segurança e paz aos moradores.

Referência nacional e internacional em engenharia geotécnica, a Fundação Geo-Rio completou 60 anos de atuação neste mês de maio. Nestes anos, tem histórico de importantes intervenções em áreas de encosta da cidade. Desde 2021, já foram realizadas mais de 300 intervenções com recursos municipais, com cerca de R$ 430 milhões em investimentos. Atualmente, mais de 60 obras estão em andamento em diferentes regiões do Rio. Entre as intervenções recentes executadas pela fundação estão as obras no Cacuia e Jardim Carioca, na Ilha do Governador, e no Morro de São Carlos, no Estácio.