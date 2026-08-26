Seu Abraço Aquece arrecada mais de 192 mil peças para 586 instituições de todos os municípios de MS

A campanha do agasalho ‘Seu Abraço Aquece: doe calor e faça o bem’ arrecadou mais de 192 mil peças de roupas e cobertores e pela primeira vez vai beneficiar mais de 586 instituições assistenciais em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A primeira-dama do Estado e madrinha da campanha, Mônica Riedel, participou do encerramento da ação realizado nesta quarta-feira (20), no Albano Franco, em uma cerimônia com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

“Foi uma arrecadação maravilhosa. Eu atribuo a organização, transparência, comprometimento e seriedade com que a campanha é realizada. E isso faz com que os parceiros participem também. E o trabalho envolve servidores e as comunidades que recebem as doações, nos 79 municípios”, explicou Mônica Riedel, ao lado de representantes de instituições parcerias e colaboradores.

As doações ocorreram durante os meses de abril e maio, e a distribuição dos itens terá início ainda hoje (20) para as 413 instituições em Campo Grande e na próxima semana nos municípios do interior. Além da quantidade de itens arrecadados, a ação de triagem é um dos destaques da campanha desde o ano passado, com uma oficina para recuperar algumas peças.

“Assim como a gente faz em Campo Grande uma concentração para as entregas, no interior as agências do Detran organizam, entram em contato com as instituições. As cidades do interior ficam com o que efetivamente foi arrecadado e se faltar, mandamos da Capital ou de outras cidades próximas para que todo mundo possa ser contemplado”, afirmou o secretário da SAD (Secretaria de Estado de Administração), Roberto Gurgel.

A iniciativa, que completou onze anos, é conduzida pelos servidores públicos do Estado e instituições parceiras e voltada a atender famílias em situação de vulnerabilidade social que recebem roupas, calçados, cobertores e outros itens – novos ou em bom estado de conservação – que auxiliam durante o período de inverno.

Uma das idealizadoras da ação, em 2015, a servidora pública Giselda Giffoni, participou do encerramento e falou sobre a emoção de acompanhar o crescimento da campanha ao longo dos anos. “Eu não imaginava que uma ideia aparentemente simples pudesse crescer desta forma e beneficiar tantas pessoas. Fico muito feliz”.

A campanha, que teve início há onze anos, é hoje uma das principais iniciativas sociais do Governo de Mato Grosso do Sul, consolidada como uma ação permanente de cidadania e acolhimento.

“O gesto de amor de doar um agasalho para quem precisa, representa muito na vida de uma pessoa. Por isso esse trabalho merece ser reconhecido e nós demonstramos a gratidão do estado de Mato Grosso Sul, a todos os servidores e instituições parceiras”, disse o vice-governador José Carlos Barbosa.

Organizada pela SAD, a campanha integra um conjunto de iniciativas voltadas ao bem-estar, à saúde e ao voluntariado dos servidores públicos estaduais. Além da campanha do agasalho, fazem parte a Corrida dos Poderes e a campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal “Caixa Encantada”.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: João Garrigó, Vice-governadoria

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com as imagens de apoio do encerramento da campanha.