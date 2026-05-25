ENTRETENIMENTO

Marta volta à seleção feminina para 2 amistosos contra EUA no Brasil

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Por MRNews

A meio-campista Marta, de 40 anos, é a principal novidade na lista de 26 convocadas da seleção brasileira feminina de futebol anunciada nesta quarta-feira (20) pelo técnico Arthur Elias, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A equipe fará dois amistosos contra os Estados Unidos, atuais vice-líderes no ranking da Fifa, nos dias 6 e 9 de junho, em São Paulo e Ceará, respectivamente. Os jogos visam a preparação da seleção, número 6 no ranking, para a Copa do Mundo Feminina do ano que vem no Brasil.

A última vez que Marta vestiu a Amarelinha foi em agosto do ano passado, quando a seleção foi campeã da Copa América, em Quito (Equador), após cobrança de pênaltis (5 a 4). Na ocasião, a camisa 10 foi decisiva na final contra a Colômbia. Ela deixou o banco de reservas nos acréscimos da etapa final e mudou a história do jogo: marcou o gol do empate em 3 a 3, que levou a partida para a prorrogação. Marta voltou a balançar a rede no primeiro tempo extra, mas a partida terminou em 5 a 5 – na sequência o título foi decidido nos pênaltis.

“É um retorno natural, [ela] jogou mais minutos pelo clube, tem sido decisiva. Ela teve um início de ano mais difícil, uma pré-temporada que não foi completa. Agora eu vejo ela pronta para nos ajudar. Tenho orgulho em poder contar com ela, e ela também poder passar a experiência dela para o grupo”, disse Elias sobre a meia-atacante do Orlando Pride (EUA).

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Em abril do ano passado, a seleção de Arthur Elias arrancou uma vitória inédita sobre os Estados Unidos, por 2 a 1, na Califórnia. Foi a primeiro triunfo da história da Amarelinha na casa das adversárias. Na ocasião, as norte-americanas lideravam o ranking

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O primeiro amistoso contra os EUA ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 6 de junho (sábado), às 18h30 (horário de Brasília). Três dias depois as brasileiras voltam a enfrenar as norte-americanas na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30.

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Convocadas

GOLEIRAS

Lelê – Corinthians

Lorena – Kansas City (EUA)

Kemelli – Fluminense

ZAGUEIRAS

Thais Ferreira – Corinthians

Isa Haas – América (MEX)

Tarciane – Lyon (FRA)

Lauren – Atlético de Madrid (ESP)

Mariza – Tigres (MEX)

Rafaelle – Orlando Pride (EUA)

LATERAIS

Isabela – PSG (FRA)

Aline Gomes – Pachuca (MEX)

Raissa Bahia – Palmeiras

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio – Corinthians

Angelina – Orlando Pride (EUA)

Ary Borges – Angel City (EUA)

Yaya – PSG (FRA)

Kaylane – Flamengo

ATACANTES

Kerolin – Manchester City (ING)

Dudinha – San Diego (USA)

Gio – Atlético de Madrid (ESP)

Marta – Orlando Pride (EUA)

Bia Zaneratto – Palmeiras

Taina Maranhão – Palmeiras

Gabi Portilho – San Diego (EUA)

Ludmila – San Diego (EUA)

Amanda Gutierres – Boston (EUA)

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