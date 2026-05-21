Aluno desmaia após brigas em escola e seis vão parar na delegacia



Foto: Divulgação/PCRR



Seis adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos, foram levados à Delegacia de Defesa da Infância e Juventude (DDIJ), após envolvimento em brigas generalizadas, nesta segunda-feira, 18, no bairro Caranã, zona Oeste de Boa Vista.

De acordo com o delegado adjunto da DDIJ, Leonardo Strunz, o caso ocorreu nas proximidades da unidade de ensino. Na ocasião um menor estava armado com uma faca e um estudante envolvido nas brigas desmaiou depois de receber vários socos.

“Um estudante chegou a desmaiar em decorrência das agressões sofridas e precisou ser carregado por colegas, enquanto outro adolescente envolvido portava uma arma branca”, afirmou Strunz.

De acordo com a Polícia Civil de Roraima (PCRR), na delegacia, foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado Contra quatro deles (BOC), conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com Strunz, a escola já vinha registrando episódios recentes de conflitos entre estudantes, situação que tem gerado preocupação entre gestores, professores e familiares.

O delegado destacou ainda que a DDIJ, vem intensificando ações preventivas e educativas nas escolas da capital. Como por exemplo, palestras e monitoramento estratégico realizado pela equipe de Inteligência da unidade policial.

“Nosso trabalho busca agir antes que situações mais graves aconteçam. O monitoramento realizado pela Inteligência permite identificar comportamentos de risco e prevenir novos episódios de violência no ambiente escolar”, ressaltou.

Também promove atividades integradas de orientação e presença policial nas escolas de Boa Vista, fortalecendo o diálogo com a comunidade escolar.

“A Polícia Civil de Roraima reforça que a segurança nas escolas é um esforço conjunto. E coloca a estrutura da DDIJ à disposição dos gestores escolares e da comunidade para o suporte estratégico necessário”, finalizou o delegado.

Fonte: Da Redação

