Prefeitura de Sorocaba alerta sobre fechamento de portões dos locais de provas do concurso público de domingo (24) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Recursos Humanos (SERH), reforça as informações sobre os horários de fechamento dos portões dos locais de provas do concurso público (Edital nº 01/2026) deste domingo (24). Eles serão abertos às 11h30 e fechados às 12h30. Participam da prova, aplicada pela Fundação Vunesp, candidatos ao cargo Técnico de Enfermagem.

O candidato deve ficar atento às informações da convocação, para comparecer ao local e horário estabelecidos, que constam também no edital. A consulta também pode ser feita no campo “Área do Candidato”, no site da Fundação Vunesp: https://www.vunesp.com.br/.

A SERH orienta que os candidatos tenham especial atenção para que a chegada ao local da prova ocorra, no mínimo, 45 minutos antes do horário de fechamento dos portões. O acesso, depois disso, não será permitido em hipótese alguma. Para fazer a prova, é preciso apresentar documento de identificação e levar caneta esferográfica de tinta na cor preta.

“Ressaltamos que o candidato compareça com calma e antecedência. Na hora da prova, ele pode também levar garrafa de água, se desejar. Os detalhes estão descritos no edital e o ideal é ler tudo com atenção. Desejamos boa prova a todos!”, complementa o secretário de Recursos Humanos, Cleber Fernandes.