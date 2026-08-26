Secretaria da Mulher realiza ensaio fotográfico para mulheres grávidas no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves, Carlos Sales e Rose Campos/Secom

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, mais uma vez, foi o local escolhido para servir como cenário e receber o ensaio fotográfico especial para gestantes, convidadas pela Secretaria da Mulher (Semul), que organizou a ação, em parceria com a Secretaria de Comunicação (Secom), além de empresas e voluntários da iniciativa privada, nesta terça-feira (19).

A ação tem o objetivo de eternizar esse momento tão especial na vida dessas mulheres, além de elevar a autoestima das mamães e futuras mamães e de fortalecer os vínculos familiares das gestantes.

Antes da sessão de fotos, foram oferecidos um café da manhã especial e uma palestra específica para esse público. Participou como palestrante a doula Mariana Souza Silveira, que explicou como é o trabalho da doula e suas principais atribuições, antes, durante e pós o parto. “Além de oferecer o serviço de produção do ensaio fotográfico às futuras mamães, esta é também uma oportunidade para informá-las sobre diversos aspectos que dizem respeito ao universo da maternidade que, apesar de ser um período maravilhoso na vida das mulheres, pode trazer também muitas dúvidas e até mesmo certa ansiedade. A Semul tem, portanto, o propósito de atuar preventivamente, informando, esclarecendo dúvidas e proporcionando conforto a todas essas mulheres”, diz ao mesmo tempo em que contribui para estreitar ainda mais os laços de família, que são essenciais para criar um ambiente saudável e de acolhimento para os bebês que chegarão em breve”, diz a secretária da Mulher, Wanda Aparecida Oliveira.

Talita Beatriz de Oliveira Nogueira, moradora do Jardim Ipiranga, veio acompanhada do marido Victor e da filha Rebeca, de cinco anos. Grávida de oito meses, foi a primeira vez que participou de um ensaio fotográfico como esse. A ideia de participar veio da mãe, que ficou sabendo do projeto em um atendimento na Secretaria da Mulher, e incentivou a filha a participar. “Estou gostando muito. Não consegui fazer isso na gravidez da minha primeira filha, mas agora vou poder fazer”, ela comenta.

Ainda sem saber qual o sexo da criança, a expectativa é descobrir no próximo ultrassom, que será em poucos dias. Mas, para a mamãe Talita, independentemente dessa descoberta, a maior torcida e alegria é para que o bebê chegue com muita saúde.

Expectativa em alta

E, enquanto sua esposa Cassiana era atendida pelas profissionais de cabelo e maquiagem, o futuro papai Alisson Henrique Monteiro Augusto aguardava ansioso para participar da sessão de fotos. Moradores do bairro Vitória Régia, o casal aguarda a chegada, a qualquer momento, da bebê Nívea. Já no nono mês de gravidez, a data limite para o parto, informada pelo médico, é dia 31 de maio, menos de duas semanas depois do ensaio fotográfico. “É um momento único para nós. Graças a Deus, a teve essa benção em nossas vidas”, conta Alisson. Em casa, já está tudo pronto, aguardando a chegada da mais nova integrante da família. E o registro desse momento, agora ficará para sempre.

Antes dos cliques das fotos, as futuras mamães e seus acompanhantes, sejam os futuros papais ou outros familiares que puderam participar, também tiveram muita informação e a possibilidade de esclarecer dúvidas, com a palestra da doula Mariana. “Eu também sou conhecida, aqui em Sorocaba, como Marianja. E, nesta conversa com as futuras mamães, pude falar um pouquinho sobre violência obstétrica e plano de parto. Além de explicar como é o trabalho de uma doula e deixar claro que não é tão caro quanto muitos pensam que é. Tanto que, cerca de 90% das minhas clientes são pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)”, ela explica.

A contratação do trabalho de doula também varia de acordo com a complexidade do serviço, podendo se adaptar a cada bolso. “É importante falar que a doula é um serviço para a mulher, não para a criança. O objetivo é dar suporte físico e emocional para a mulher. Não inclui procedimento técnico do parto, como o toque, o monitoramento do coração do bebê, medir a pressão e altura uterina, nada disso. Mas estudamos bastante e também informamos a mulher e seu marido, ou a pessoa que vai acompanhá-la durante o parto. Explicando, por exemplo, quais as vantagens do parto natural, as desvantagens da cesariana, ou como fazer uma boa cesariana, de forma respeitosa, quando isso é necessário. Também sobre como é induzir o parto, entre outras informações.