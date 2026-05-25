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Mais de mil policiais militares são promovidos a oficiais e praças

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Solenidade de promoção da PMRR – Foto: Grupo Égia de Comunicação

A Polícia Militar de Roraima (PMRR) promoveu 1.128 policiais militares a oficiais e praças nesta quarta-feira, 20, no Parque Anauá. A solenidade marca a maior promoção da história da instituição. Atualmente, a corporação conta com 2.473 militares, sendo 1.959 policiais homens e 514 policiais mulheres.

Neste ano, a corporação celebrou a primeira mulher comandante. Agora, com mais um reconhecimento às mulheres, com a promoção de uma tenente-coronel a coronel. “Ainda mais feliz por ser a primeira oficial do quadro de mulheres dentistas a galgar essa promoção”, afirmou Flávia Faria.

Para a Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Valdeane, essa solenidade representa um reconhecimento para a segurança pública de Roraima.

“Esses homens e mulheres que estão sendo motivados pelo reconhecimento por esse trabalho honroso que desempenham. Assim, em cada posto, essas pessoas que agora ocuparão a nova graduação serão realocadas para desenvolver o papel dentro de cada atribuição”, destacou.

Na solenidade, foram promovidos sargentos, subtenentes, cabos, tenentes-coronéis, majores e tenentes.

O chefe da Casa Civil, Flamarion Portela, ressalta que a segurança pública é prioridade na nova gestão do Governo de Roraima. “A bandeira sempre foi a defesa das pessoas. Assim, valorizando os policias militares, eles cumprem o papel com mais alegria e garantem mais segurança para a população. O escudo do policial não está na arma e nem na insígnia, está no bem-estar familiar”, disse.

Fonte: Da Redação

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