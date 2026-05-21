ENTRETENIMENTO

Agronegócio poderá usar linha de crédito do FAT para inovação

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agronegócio poderá usar linha de crédito do FAT para inovação

Por MRNews

Produtores rurais que quiserem investir em inovação poderão contar com uma linha especial de crédito. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quarta-feira (20) uma mudança nas regras de financiamento à inovação e à digitalização com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

A medida amplia o acesso ao crédito para empresários individuais e pessoas físicas que atuam no agronegócio, na produção florestal, na pesca e na aquicultura.

Na prática, produtores rurais e trabalhadores desses setores poderão contratar financiamentos para modernização tecnológica, compra de máquinas e equipamentos e digitalização das atividades produtivas.

CMN regulamenta linha emergencial para auxílio a companhias aéreas

Formação de professores a distância mostra desempenho 53,1% inferior

Os recursos são repassados pelo FAT ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que empresta o dinheiro com juros subsidiados.

O que muda

Antes da decisão, as operações de crédito eram restritas a empresas organizadas formalmente. Com a nova regulamentação, pessoas físicas e empresários individuais também passam a ser reconhecidos como beneficiários das linhas de financiamento.

A mudança vale para trabalhadores residentes e domiciliados no Brasil que exerçam atividades econômicas ligadas aos seguintes setores: 

  • Agronegócio;
  • Produção florestal;
  • Pesca;
  • Aquicultura e
  • Serviços diretamente relacionados a esses segmentos

Como funciona

Os financiamentos usam recursos do FAT, fundo abastecido principalmente pelas contribuições do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O dinheiro é transferido ao BNDES, que opera programas de crédito voltados ao investimento produtivo.

Inflação tem alta para famílias de baixa renda em abril, diz Ipea

Este é o resultado do teste de DNA que José Loreto fez com seu sósia

As operações utilizam a Taxa Referencial (TR) como base de remuneração, o que tende a tornar o crédito mais acessível em comparação a modalidades tradicionais de mercado.

Segundo o governo, os recursos poderão ser usados para:

  • Aquisição de máquinas e equipamentos;
  • Modernização tecnológica;
  • Digitalização da produção;
  • Aumento da produtividade;
  • Melhoria das condições de trabalho e produção.

Impactos esperados

A avaliação do governo é que a medida pode estimular a produção e a comercialização de máquinas agrícolas e equipamentos tecnológicos, além de beneficiar fabricantes, distribuidores e prestadores de serviço.

A expectativa também é de geração de empregos, aumento da renda e fortalecimento da atividade econômica nas regiões atendidas.

O governo argumenta ainda que a modernização tecnológica pode melhorar a eficiência da produção rural e ampliar a competitividade do setor.

Quem compõe o CMN

O Conselho Monetário Nacional é o principal órgão responsável por definir as diretrizes das políticas monetária, cambial e de crédito do país.

Atualmente presidido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, o CMN também é composto pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira (27) que o Governo Federal prepara o envio de dois projetos de lei para atuar na regulação econômica e na responsabilização das plataformas por crimes praticados em ambientes digitais. As propostas buscam definir regras claras, com foco na responsabilização, transparência e regulação que […]
ENTRETENIMENTO

Que horas começa Paralimpíadas e Supercine?

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 31/08. Sábado, 31/08/2024 04:00 Corujão I – Minority Report – A Nova Lei 06:00 Globo Repórter 06:50 É de Casa 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Horário Político 2024 13:10 Praça […]
ENTRETENIMENTO

TV Brasil adere à aliança de emissoras públicas Global Doc

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A TV Brasil anunciou, nesta segunda-feira (23), sua adesão à Global Doc, uma aliança internacional que reúne emissoras públicas de vários países. O anúncio foi feito durante o evento Sunny Side of the Doc, realizado na França. Na mesma ocasião, a TV Brasil e a France Télévisions lançaram uma chamada pública para projetos de coprodução de documentário entre produtoras independentes dos […]