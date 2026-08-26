Protege avança em MS com formação voltada ao fortalecimento da rede de proteção às mulheres

A formação permanente como ferramenta de fortalecimento da rede de proteção às mulheres em Mato Grosso do Sul ganhou mais um passo nesta semana com a abertura da primeira turma do curso “Protege MS: Fortalecimento dos Organismos de Políticas Públicas para Mulheres”. A iniciativa, iniciada na segunda-feira (18), integra as ações do Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, o Protege, coordenado pela Secretaria de Estado da Cidadania.

Voltado para gestoras, coordenadoras e técnicas que atuam nas políticas públicas para mulheres nos municípios, além de profissionais dos Cram’s (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), Ceamca (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente em Situação de Violência) e Casa da Mulher Brasileira, o curso busca ampliar conhecimentos e fortalecer capacidades para atuação no enfrentamento à violência de gênero em todas as regiões do Estado.

Durante toda a semana, profissionais que trabalham a política da mulher na ponta terão capacitação e troca de experiências através de oficinas práticas. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



Estruturada em cinco trilhas formativas, a capacitação abordará os conceitos de poder, desigualdade e violência de gênero até direitos humanos, operacionalização de redes de atendimento e construção de políticas públicas para mulheres. A proposta é promover uma compreensão integrada das estruturas históricas e sociais que sustentam as violências, além de qualificar profissionais para atuação humanizada e articulada na rede de proteção.

Representando a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, a técnica Cláudia Bernardes deu as boas-vindas às participantes e destacou o caráter coletivo e sonhado da formação. “Que vocês aproveitem, esse foi um curso sonhado por esta secretaria, então aproveitem ao máximo, suguem, tirem suas dúvidas, não saiam daqui com dúvidas. Façam deste momento algo especial para vocês”, afirmou.

Cláudia também justificou a ausência da subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa, informando que ela cumpria agenda em Brasília, em reunião com gestoras estaduais.

Secretário de Estado da Cidadania, José Francisco Sarmento, dando boas-vindas às participantes. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



Durante a abertura, o secretário de Estado da Cidadania, José Francisco Sarmento, ressaltou que a violência contra as mulheres é um problema estrutural e mundial, e destacou a importância da formação como instrumento de transformação social.

“É uma alegria muito grande estar aqui por vários motivos. A situação da mulher no Brasil e no mundo é muito pesada. Há dois anos fui ao México dar aula e fiquei impressionado com a mobilização das universidades em torno da violência contra a mulher. Que bom que temos um governo sensível a essa questão e dedicado a minimizar esse problema estrutural, que não se resolve de uma hora para outra”, afirmou.

O secretário também destacou a expectativa de que a formação fortaleça o trabalho desenvolvido nos municípios. “Tenho certeza de que vai ser um espaço de muita troca e aprendizado, para que vocês possam levar para os municípios o coração cheio e a mente cheia de ideias, tentando transformar esse absurdo que é a violência cometida contra as mulheres”, completou.

Turmas foram divididas em cinco grupos, e curso será durante toda a semana. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



A aula inaugural foi conduzida por Cida Gonçalves, facilitadora do curso, especialista em gênero e violência contra a mulher e ex-ministra das Mulheres do Brasil. Ao apresentar a metodologia da formação, ela explicou que o objetivo é construir um espaço participativo e coletivo.

“A ideia dessa formação não é ser um seminário de palestras. A proposta é ser uma oficina onde possamos construir juntas, porque todas nós temos saberes, experiências e trajetórias. Nosso papel é ajudar a refletir sobre questões que possam fortalecer essa caminhada”, explicou.

Segundo Cida Gonçalves, a programação foi organizada para abordar diferentes dimensões das políticas públicas para mulheres ao longo dos próximos dias. “Hoje vamos trabalhar a concepção da violência contra as mulheres e violência de gênero. Amanhã vamos discutir o que são as políticas públicas e a política para as mulheres. E na quarta-feira vamos trabalhar elaboração de projetos e captação de recursos”, detalhou.

Ao todo, serão realizadas cinco turmas ao longo da formação. A iniciativa integra o plano de metas do Protege, o Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, instituído pelo decreto de 10 de junho de 2025.

O curso faz parte do conjunto de medidas anunciadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul, quando foi apresentado um pacote de ações para fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes em todo o Estado.

Paula Maciulevicius, da Comunicação da Cidadania

Foto de capa: Matheus Carvalho, da Cidadania