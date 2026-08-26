Tirolesa tem o potencial de movimentar mais de R$ 100 milhões na economia carioca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Estimativa é de 85 mil turistas adicionais no Rio com a inauguração do projeto. Foto: Divulgação/Prefeitura

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) fez um estudo para estimar o impacto da instalação da tirolesa no Parque Bondinho Pão de Açúcar®. A proposta é conectar os morros do Pão de Açúcar e da Urca por meio de quatro linhas paralelas, em um percurso de 755 metros de extensão e uma vista panorâmica da cidade. A estimativa é de que o novo equipamento poderia ampliar em 85 mil o número de turistas que viriam à cidade exclusivamente em função da tirolesa ou que ficariam mais tempo para passear na atração. Com isso, o potencial de impacto econômico seria de R$ 107,8 milhões, por ano.

O Parque Bondinho Pão de Açúcar® recebe aproximadamente 2 milhões de visitantes por ano, sendo 15% de cariocas e 85% de turistas (40% nacionais e 45% internacionais). O público da tirolesa esperado é de aproximadamente 10% do público visitante no Bondinho, ou seja, 200 mil por ano. Considerando que 100 mil já iriam ao parque e visitariam a tirolesa, e os demais 100 mil (sendo 85 mil turistas – 45 mil internacionais e 40 mil nacionais) iriam ao parque apenas para conhecer o projeto, a estimativa apresentada pelo estudo é de que 70% deve ficar um dia a mais na cidade em função do novo equipamento turístico. Isso significa que 30% visitariam o Rio exclusivamente por causa da experiência.

O cálculo da movimentação econômica teve como base o gasto médio de R$ 1.862 do turista brasileiro, e de R$ 3.657 do visitante estrangeiro, citado no estudo “Turismo no Rio de Janeiro: panorama recente dos principais indicadores”, do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), e atualizado para valores de dezembro de 2025, deflacionados pelo IPCA.

Vale destacar que a SMDE tem um Acordo de Cooperação Técnica com o IFec RJ para a realização de estudos econômicos, inclusive sobre turismo. Os gastos dos turistas incluem os setores de hospedagem, alojamento, restaurantes, bares, compra de alimentos e bebidas para consumo (fora de restaurantes e bares), combustível, transporte, deslocamento interno, entretenimento / lazer (festas, pontos turísticos), telecomunicações (telefonia, internet) e compras de produtos (artigos de vestuário, lembrancinhas).

Cabe ressaltar ainda que o setor de turismo no Rio de Janeiro bateu recordes em 2025, recebendo 12,5 milhões de turistas – sendo 2,1 milhões de visitantes internacionais, o recorde histórico -, com um impacto econômico de R$ 27,2 bilhões e R$ 315,2 milhões arrecadados de impostos (ISS) do setor de turismo, segundo a Prefeitura do Rio – por meio da SMDE, SMTUR-Rio e Riotur.

O estudo completo está disponível no Observatório Econômico do Rio, no site observatorioeconomico.rio.