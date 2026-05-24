Servidor público condenado por roubo é preso seis anos depois do crime



Foto: PCRR



A Polícia Civil de Roraima (PCRR) prendeu um servidor público, de 41 anos, condenado por roubar uma casa no bairro São Francisco, junto com outros cinco homens. A prisão ocorreu nesta terça-feira, 19, no centro de Boa Vista.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Roraima (MPRR), o grupo roubou, utilizando arma de fogo, aparelhos celulares; dinheiro em espécie; relógios; cartões bancários e chaves de veículos pertencentes à sete vítimas.

Na época, o acusado prestava serviço em um órgão público estadual, quando participou de um roubo ocorrido no dia 6 de maio de 2020. O investigado solicitou autorização para se ausentar do posto de serviço e, em seguida, teria se deslocado até o imóvel com o grupo.

Então, os homens simularam uma operação policial para abordar as vítimas. Assim, ao chegarem ao local, os suspeitos se identificaram como policiais civis, renderam as pessoas que estavam na residência e determinaram que permanecessem no quintal do imóvel sob ameaça.

Conforme as investigações, os acusados acreditavam que no imóvel havia grande quantidade de dinheiro e ouro provenientes de garimpo ilegal. Entretanto, as vítimas relataram que não exerciam atividade garimpeira e que o dinheiro existente na residência seria da venda de um veículo.

Roubo

De acordo com os depoimentos, os suspeitos agrediram as vítimas com socos, chutes e coronhadas na cabeça enquanto os exigiam informações sobre a localização do dinheiro. As agressões ocorreram após o grupo render as vítimas no portão da residência, por volta das 22h, ordenando que permanecessem próximas ao muro do terreno sob ameaça de morte.

Ainda conforme a denúncia, houve a subtração de aparelhos celulares, dinheiro em espécie, relógios, cartões bancários e chaves de veículos pertencentes às sete vítimas. Posteriormente, os agentes conseguiram recuperar apenas um dos celulares roubados.

A Justiça recebeu a denúncia em 16 de julho de 2020. Contudo, condenaram o acusado no ano de 2022 a 19 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Com a prisão sendo nesta terça-feira, 19, a audiência de custódia será nesta quarta-feira, 20.

Fonte: Da Redação

