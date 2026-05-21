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Comlurb inaugura o 114º ecoponto, dessa vez no Jardim Maravilha, em Guaratiba – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Com foco no incentivo ao descarte correto, Companhia chega a 114 pontos de entrega voluntária de resíduos. Foto: Divulgação/Comlurb

A Comlurb entregou à população mais um ecoponto nesta quarta-feira (20/05), O Ecoponto Jardim Maravilha, em Guaratiba, na Zona Oeste. Com mais essa inauguração, a Companhia chega a 114 novos pontos de entrega voluntária de resíduos instalados desde 2021, sendo 14 este ano: Ecoponto Chacrinha, na Praça Seca; e Ecopontos Vila Verde, Pastor Almir, 199, Roupa Nova e Rua Um, na Rocinha, Ecoponto Cruzeiro do Sul, no Catete, e Ecoponto Mont Serrat, em Vargem Pequena, Ecoponto Campo Grande, Ecoponto Para-Pedro, em Colégio, Ecoponto  Pereira da Silva, no Catete; Ecoponto Ferreira pontes, no Andaraí; Ecoponto Roquete Pinto, no Piscinão de Ramos; e Ecoponto Jardim Maravilha, em Guaratiba.

Os ecopontos representam um avanço histórico na política ambiental do Rio e, graças a eles e à instalação de mais de 15 mil contêineres de alta capacidade em toda a cidade, a Comlurb já contabiliza 28% a menos de lixo jogado nas ruas, o correspondente a cerca de 2.200 toneladas diárias de resíduos que agora têm o destino correto.

Além de ajudar na ordenação dos resíduos, os ecopontos ainda evitam a infestação de doenças, levando mais qualidade de vida aos moradores e melhoria da saúde pública. Instalados principalmente em comunidades, os espaços contam com caixas compactadoras para receber lixo domiciliar e caixas multiuso para entulho e bens inservíveis como móveis, colchões e eletrodomésticos, além de galhos de árvores.

A inauguração do ecoponto contou com a animação do grupo Chegando de Surpresa, composto de garis que usam música e dança em campanhas de conscientização.

Qualquer cidadão pode encontrar o ecoponto mais próximo da sua casa, em um sistema lançado pela Comlurb, no endereço: https://comlurb.prefeitura.rio/ecopontos/. A ferramenta, simples e digital, é uma parceria com o Instituto Pereira Passos e está integrada ao Sistema de Informações Urbanas do Município do Rio de Janeiro- SIURB. No mapa interativo é possível traçar rotas para chegar em um dos ecopontos e fazer o descarte correto dos resíduos. O sistema é georreferenciado. Uma vez que o cidadão escolha o ecoponto, basta clicar em “como chegar” e será direcionado ao mapa, que vai traçar a rota a partir do local de origem até a unidade selecionada.

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  • 20 de maio de 2026
    • Marcações: chegando de surpresa Ecoponto Jardim Maravilha

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