curso amplia políticas públicas nos municípios de MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O curso “Protege MS: Fortalecimento dos Organismos de Políticas Públicas para Mulheres” encerrou sua primeira turma consolidando o objetivo central de fortalecer quem está na linha de frente das políticas públicas para que o atendimento às mulheres sul-mato-grossenses seja cada vez mais qualificado, humanizado e efetivo nos municípios.

Ao longo da formação, gestoras e equipes de diferentes regiões do Estado aprofundaram conhecimentos sobre enfrentamento à violência, elaboração de projetos, articulação institucional e fortalecimento das redes de atendimento. O impacto, segundo as participantes, deve refletir diretamente na vida das mulheres atendidas nos territórios.

Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa, ressalta empenho da SEC em fortalecer organismos. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa destacou que o fortalecimento das gestoras municipais sempre foi uma prioridade da atual gestão justamente pela importância que essas profissionais têm na ponta do atendimento.

“Vocês são ponto de referência para essas mulheres. São responsáveis pelo atendimento, pela articulação e pelo fortalecimento das políticas públicas em cada município. O que esperamos é colher os frutos dessa formação em cada território, com políticas mais fortalecidas e mulheres mais protegidas”, afirmou.

Facilitadora da formação, a ex-ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, explicou que o curso foi pensado para criar uma base comum de conhecimento entre gestoras com diferentes experiências e realidades.

“A formação buscou colocar todas na mesma página em relação aos conceitos, à gestão e às estratégias de atuação. Trabalhamos desde violência de gênero até elaboração de projetos e planejamento. Isso fortalece a atuação delas nos municípios”, pontuou.

Facilitadora do curso, ex-ministra Cida Gonçalves analisa que formação impacta diretamente as mulheres de MS. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



Cida Gonçalves enfatizou também que uma das metas da formação é fazer com que as gestoras tenham mais autonomia para estruturar ações e buscar recursos capazes de transformar a realidade local.

“Quando você tem projeto, planejamento e metas definidas, consegue construir parcerias, acessar recursos e fortalecer os serviços oferecidos às mulheres. Isso impacta diretamente no atendimento e na proteção dessas mulheres”, destacou.

A percepção de que a formação terá reflexos concretos nos municípios é pontuada nas falas das próprias participantes. Secretária de Governo e responsável pela Coordenadoria da Mulher em Caracol, Maria Odete Leite dos Santos afirmou que o curso ampliou seu olhar sobre as necessidades das mulheres atendidas no município.

“Hoje vejo a necessidade de termos um espaço específico para atendimento dessas mulheres e também ações voltadas à autonomia financeira delas. Muitas permanecem em relações violentas porque dependem financeiramente do agressor”, afirmou.

Para ela, pensar políticas públicas também é criar caminhos para independência e proteção. “Precisamos investir em qualificação profissional, cursos e inserção no mercado de trabalho. A independência financeira faz diferença na vida dessas mulheres”, disse.

Maria de Fátima, de Ivinhema, compartilha experiências e o que vai aperfeiçoar na gestão do município pós-curso.



Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres em Ivinhema, Maria de Fátima Moura destacou que a formação trouxe mais segurança para atuação das gestoras.

“O curso esclareceu muitas dúvidas sobre o papel da coordenadoria da mulher e fortaleceu nosso conhecimento. Isso nos ajuda a trabalhar com mais segurança e também a buscar melhorias para o município”, afirmou.

Ela também ressaltou a importância da troca entre os municípios durante a capacitação. “A gente aprende, compartilha experiências e entende como outras cidades enfrentam seus desafios. Isso fortalece o trabalho de todas nós”, completou.

Integrante da assessoria de gabinete da Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres da Capital, Carla Viviane afirmou que a formação também permitiu compreender melhor as dificuldades enfrentadas pelas gestoras do interior do Estado.

“Foi uma virada de chave perceber as dificuldades estruturais dos municípios. Às vezes conhecemos os números da violência, mas não enxergamos os desafios enfrentados por quem está na ponta”, avaliou.

Ela destacou ainda a importância da parte prática da formação, especialmente no planejamento de ações e elaboração de projetos. “Aprendemos que é preciso apresentar dados, planejamento e argumentos para fortalecer as demandas. Isso aumenta as chances de transformar necessidades reais em políticas públicas concretas”, afirmou.

O curso “Protege MS: Fortalecimento dos Organismos de Políticas Públicas para Mulheres” integra as ações permanentes do programa Protege Mulher MS e seguirá com outras quatro turmas voltadas ao fortalecimento das gestoras municipais e da rede de proteção às mulheres em Mato Grosso do Sul.

Segunda turma teve início nesta quarta-feira (20). Ao todo, serão quatro grupos formados, contemplando todas as regiões de MS. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



Paula Maciulevicius, da Comunicação da Cidadania

Fotos de capa: Matheus Carvalho/SEC