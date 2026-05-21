Avenida das Guianas passa por mudanças no trânsito e ganha novos acessos em Boa Vista



Foto: Divulgação Semuc



Em continuidade aos trabalhos voltados à melhoria da mobilidade, a Prefeitura de Boa Vista promoveu algumas alterações na Av. das Guianas, nos bairros 13 de Setembro e São Vicente. Os condutores devem ficar atentos às seguintes mudanças:

O semáforo localizado no cruzamento da Av. Ville Roy com a Av. das Guianas agora funcionará em quatro tempos, ampliando as rotas de acesso. Os condutores que estiverem saindo da Ville Roy (ao lado da rodoviária) poderão acessar a Av. das Guianas no sentido da rotatória do Trevo, o que antes não era permitido.

Além disso, os condutores que trafegam pela Av. Ville Roy, no sentido bairro, poderão acessar a Av. das Guianas em direção à Ponte dos Macuxi.

Outra mudança ocorreu na Av. Benjamin Constant: os condutores poderão acessar a Av. das Guianas no sentido da Ponte dos Macuxis. Já aqueles que estiverem vindo pela Av. General Sampaio também poderão acessar a Av. das Guianas em direção à rotatória do Trevo.

Fonte: Da Redação

