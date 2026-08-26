Prefeitura apresenta ações e serviços em sessão especial pelo Dia Mundial de combate à LGBTFobia

A Prefeitura de João Pessoa, através da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT, participou de uma sessão especial no plenário da Câmara Municipal (CMJP), na tarde desta quarta-feira (20), alusiva ao Dia Mundial de Combate à LGBTFobia, celebrado todo dia 17 de maio.

O coordenador de Promoção à Cidadania LGBT, Geraldo Filho, expôs as ações e os serviços que a gestão municipal tem oferecido para a população LGBTQIA+, citando programas como o ‘Eu Posso Diversidade’, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), que tem a meta da inclusão no mercado de trabalho; e a acolhida na sede da Coordenadoria, que oferta acompanhamento psicológico e outros serviços da área da saúde.

“Ouvi atentamente todas as questões que foram faladas sobre os problemas que nossa população enfrenta diariamente. Estamos sempre ouvindo as demandas e fazendo tudo que é possível como gestão. Acredito que é uma construção conjunta feita com a sociedade civil”, afirmou Geraldo, parabenizando a Câmara ao trazer este tema de extrema importância para construir formas de combate à LGBTFobia.

Geraldo também acrescentou que, infelizmente, em pleno 2026, a comunidade ainda precisa cobrar direitos básicos inerentes a toda e qualquer pessoa, independente de sua orientação sexual ou gênero. “Diante deste quadro é que vemos como é importante ter um equipamento que abrace tudo isso. Trabalhamos com pautas que são difíceis, pois não era mais para estarmos lutando pelo óbvio. Reafirmo a importância da Coordenadoria como aliada nesta luta”, destacou.

Cleber Ferreira, presidente do Movimento do Espírito Lilás, que tem 30 anos de atuação, falou sobre as denúncias de violações de direitos das pessoas LGBTQIA+ que chegam à entidade. “É preciso que esta Casa tenha real representatividade. Se conseguimos chegar até aqui foi preciso muita luta. Mas ainda temos muitas lutas. Temos que lidar com muitos índices de violência e isso tem que terminar”, disse.

A sessão especial contou com a presença de integrantes de diversos movimentos LGBTQIA+ e de equipamentos públicos do Município e Estado. A sessão foi proposta pelo vereador Marcos Henriques, através de requerimento do Movimento Espírito Lilás (MEL), em representação da sociedade civil organizada.

Data – O dia 17 de maio foi escolhido para ser a data de combate à LGBTFobia, quando a homossexualidade foi tirada da lista de doenças da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1990. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu enquadrar os crimes contra pessoas LGBTQIA+ na Lei do Racismo, garantindo mais direitos às pessoas LGBTQIA+.

Atendimento – A Coordenadoria LGBT está situada na rua Diogo Velho, nº 150, Centro. Para mais informações, as pessoas interessadas podem entrar em contato através do WhatsApp: (83) 99394-3402.