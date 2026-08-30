Previsão do tempo para sexta-feira, 22/05/2026

Tempo: sol com aumento de nuvens em SC. No decorrer da tarde, condições de chuva do oeste ao norte do estado, atingindo todas as regiões à noite.

Temperatura: baixa, com mínimas ao amanhecer abaixo de 10°C em boa parte do estado e de 0°C e -2°C no Planalto Sul com condições para geada. Durante o dia, a temperatura não sobe muito devido a nebulosidade e não passa dos 20°C.

Vento: sul/sudeste, com variação para nordeste, fraco a moderado.

Sistema: massa de ar frio e seco no litoral Sul do Brasil. Cavado (área de baixa pressão) passa influenciar SC.

Meteorologista: Eduardo Melo