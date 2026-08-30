Professores da Rede Municipal de Ensino participam do 2º Encontro Formativo do Letrar+JP

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), está promovendo, até a próxima quarta-feira (27), o 2º Encontro Formativo de Professores do Programa Letrar+JP – Anos Iniciais. Nesta quinta-feira (21), primeiro dia, a formação acontece na Escola Municipal Cônego Mathias Freire, no bairro da Torre.

As atividades são nos turnos da manhã e tarde, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, e deverá reunir cerca de 960 professores da Rede Municipal de Ensino. O tema é “Trabalho Colaborativo para o Fortalecimento da Prática Pedagógica nos Anos Iniciais”, dando continuidade às discussões iniciadas durante a ‘XIV Jornada de Formação de Educadores Municipais’ (Jofem), realizada no mês de janeiro.

“Neste 2º Encontro Formativo, temos como foco o trabalho para o desenvolvimento da fluência leitora. Essa é uma estratégia importante para a consolidação da compreensão textual. Nossa Rede está avançando nos níveis de leitura dos estudantes, e temos como objetivo em 2026 fortalecer os professores com estratégias para o trabalho com a compreensão textual e a produção escrita”, explicou a chefe da Divisão de Alfabetização, Letramento e Anos Iniciais da Sedec-JP, professora doutora Jocineide Silva.

Os próximos encontros serão na Escola Municipal Deputado Joacil de Brito, na Escola Municipal Luiza Lima Lobo, na Escola Municipal Pedra do Reino e, encerrando a programação, o encontro será destinado aos professores das EMAIs e será realizado na EMAI Professora Ana Cristina Rolim Machado.

A formação – A ação está sendo conduzida pela equipe de formação do Programa Letrar+JP, composta por professoras da Rede Municipal de Ensino, que atuam diretamente no acompanhamento pedagógico e na construção de estratégias voltadas ao fortalecimento das práticas de alfabetização e letramento nos anos iniciais.

A garantia da formação continuada reafirma o compromisso da Sedec-JP com uma educação pública de qualidade, tendo atenção especial à alfabetização na idade certa, e a consolidação das aprendizagens referentes a cada ano de ensino.