NOTÍCIAS

Professores da Rede Municipal de Ensino participam do 2º Encontro Formativo do Letrar+JP

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Professores da Rede Municipal de Ensino participam do 2º Encontro Formativo do Letrar+JP

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), está promovendo, até a próxima quarta-feira (27), o 2º Encontro Formativo de Professores do Programa Letrar+JP – Anos Iniciais. Nesta quinta-feira (21), primeiro dia, a formação acontece na Escola Municipal Cônego Mathias Freire, no bairro da Torre.

As atividades são nos turnos da manhã e tarde, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, e deverá reunir cerca de 960 professores da Rede Municipal de Ensino. O tema é “Trabalho Colaborativo para o Fortalecimento da Prática Pedagógica nos Anos Iniciais”, dando continuidade às discussões iniciadas durante a ‘XIV Jornada de Formação de Educadores Municipais’ (Jofem), realizada no mês de janeiro.

“Neste 2º Encontro Formativo, temos como foco o trabalho para o desenvolvimento da fluência leitora. Essa é uma estratégia importante para a consolidação da compreensão textual. Nossa Rede está avançando nos níveis de leitura dos estudantes, e temos como objetivo em 2026 fortalecer os professores com estratégias para o trabalho com a compreensão textual e a produção escrita”, explicou a chefe da Divisão de Alfabetização, Letramento e Anos Iniciais da Sedec-JP, professora doutora Jocineide Silva.

Os próximos encontros serão na Escola Municipal Deputado Joacil de Brito, na Escola Municipal Luiza Lima Lobo, na Escola Municipal Pedra do Reino e, encerrando a programação, o encontro será destinado aos professores das EMAIs e será realizado na EMAI Professora Ana Cristina Rolim Machado.

A formação – A ação está sendo conduzida pela equipe de formação do Programa Letrar+JP, composta por professoras da Rede Municipal de Ensino, que atuam diretamente no acompanhamento pedagógico e na construção de estratégias voltadas ao fortalecimento das práticas de alfabetização e letramento nos anos iniciais.

A garantia da formação continuada reafirma o compromisso da Sedec-JP com uma educação pública de qualidade, tendo atenção especial à alfabetização na idade certa, e a consolidação das aprendizagens referentes a cada ano de ensino.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Vacinação contra a influenza está liberada para toda a população – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

Desde o começo do mês de maio a vacinação contra a Influenza está liberada para toda a população de Guaratinguetá. A ação será realizada em todos os postos, e é obrigatório apresentar CPF no ato da vacinação. Os documentos que devem ser apresentados no momento da vacinação são: Crianças de 6 meses a 5 anos, […]
NOTÍCIAS

Sine Municipal de Sorocaba oferece 139 vagas de emprego na quinta-feira (2) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

30 de dezembro de 2024 15:30 Por: Luís Gustavo Adabro O Sine Municipal de Sorocaba, antigo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na quinta-feira (2), 139 vagas de trabalho na cidade. Os munícipes podem se candidatar comparecendo […]
NOTÍCIAS

Turistas movimentaram R$ 14,5 bilhões na economia da cidade do Rio no primeiro semestre de 2025  – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Rio de Janeiro recebeu 6,8 milhões de visitantes, no primeiro semestre de 2025 – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio Turistas movimentaram R$ 14,5 bilhões na economia da cidade do Rio no primeiro semestre de 2025, segundo levantamento da Prefeitura, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Turismo e a Riotur. Segundo o Observatório […]