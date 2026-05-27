Ação noturna em Ipanema recolhe uma tonelada de entulho e apreende estruturas nas calçadas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Operação fiscalizou estabelecimentos nas ruas Teixeira de Melo e Farme de Amoedo – Foto: Jonas Monteiro/Subprefeitura da Zona Sul

A Subprefeitura da Zona Sul e a Gerência Executiva Local (GEL) da Lagoa realizaram, na noite desta sexta-feira (22/05), uma operação de ordenamento urbano nas ruas Teixeira de Melo e Farme de Amoedo, em Ipanema. A ação resultou na apreensão de estruturas comerciais que obstruíam o passeio público, no reboque de um veículo irregular e na retirada de cerca de uma tonelada de entulho das calçadas. Um estabelecimento comercial foi multado em R$ 2.986,08 por ocupação indevida com mesas e cadeiras.

A fiscalização teve o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal e de fiscais da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização. O objetivo principal foi desobstruir as calçadas para garantir a acessibilidade e o direito de ir e vir dos pedestres na região.

Entre os materiais recolhidos na Rua Teixeira de Melo estavam três burrinhos sem rabo, um carrinho de supermercado e uma bicicleta. Uma Kombi abandonada e com documentação irregular, que era utilizada como depósito de mercadorias, também foi rebocada pelos agentes.

O subprefeito da Zona Sul, Pedro Angelito, afirmou que a fiscalização no espaço público é uma prioridade constante da administração local:

— Essa é mais uma operação integrada de ordenamento urbano para tornar a cidade mais organizada, o que proporcionará mais sensação de segurança para a população. Estamos intensificando as ações na Zona Sul e vamos continuar atuando de forma firme para desobstruir o passeio público — disse o subprefeito.

Durante a mobilização, equipes da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI), da SEOP, prestaram apoio à Secretaria Municipal de Assistência Social, que realizou abordagens para o acolhimento de pessoas em situação de rua que circulavam pelo perímetro.