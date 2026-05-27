Por MRNews



Adolescente de 14 anos morre após ser atingido por estrutura de cesta de basquete em praça de Goiás

Uma tragédia comoveu moradores de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, na tarde da última quinta-feira (21). O adolescente Felipe Aragão de Oliveira, de 14 anos, morreu após ser atingido por uma estrutura metálica de uma cesta de basquete enquanto estava em uma praça pública do bairro Veneza.

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades, o jovem participava de uma atividade esportiva quando a estrutura da cesta de basquete cedeu e caiu sobre ele. Testemunhas relataram que Felipe estaria próximo ao equipamento no momento do acidente. A Polícia Civil investiga as circunstâncias exatas da ocorrência.

Equipes de resgate foram acionadas

O Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados para atender a ocorrência. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, o adolescente não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.

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Segundo os bombeiros, a vítima sofreu um grave traumatismo craniano após ser atingida pela estrutura metálica. Os relatos apontam que a base da cesta caiu diretamente sobre a cabeça do estudante, causando ferimentos incompatíveis com a sobrevivência.

Investigação vai apurar responsabilidades

A Polícia Civil registrou o caso como morte acidental e aguarda os resultados dos laudos periciais para determinar o que provocou o desabamento da estrutura. Entre as hipóteses analisadas estão uma possível falha estrutural, problemas de manutenção ou outros fatores que possam ter contribuído para o acidente. (Jornal Opção)

Peritos estiveram no local para coletar informações e examinar as condições do equipamento esportivo. O objetivo é verificar se havia sinais de desgaste ou irregularidades que pudessem representar risco aos frequentadores da praça. (Jornal Opção)

Comoção na comunidade

A morte do adolescente gerou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da região. Felipe era estudante e, segundo informações divulgadas pela imprensa local, cursava ensino técnico na área de Eletrotécnica. A notícia repercutiu amplamente nas redes sociais, onde diversas mensagens de solidariedade foram publicadas em homenagem ao jovem. (TNH1)

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O caso também reacendeu o debate sobre a necessidade de inspeções periódicas em equipamentos esportivos instalados em espaços públicos, especialmente aqueles utilizados diariamente por crianças e adolescentes. Embora acidentes desse tipo sejam raros, especialistas destacam que a manutenção preventiva é fundamental para garantir a segurança dos usuários.

Autoridades aguardam conclusão da perícia

A conclusão dos laudos periciais deverá esclarecer as causas do acidente e apontar se houve alguma negligência relacionada à instalação ou conservação da estrutura esportiva. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventuais responsáveis pelo equipamento ou possíveis medidas administrativas após a tragédia.

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