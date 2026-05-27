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fim de semana tem feira criativa, teatro, astronomia e atrações culturais em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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Por MRNews

O fim de semana em Mato Grosso do Sul terá programação cultural em Campo Grande e cidades do interior, com opções que incluem espetáculos teatrais, dança, feiras criativas, atividades culturais, observação astronômica e atrações para toda a família.

Na Capital, a agenda reúne eventos no Sesc Teatro Prosa, feira gastronômica e de economia criativa, além de uma experiência de observação do céu noturno com telescópios. Já no interior, o projeto Circula Cultura MS segue levando arte e cultura para diferentes municípios sul-mato-grossenses.

Também fazem parte da programação espaços culturais e museus de Campo Grande, que permanecem abertos para visitação ao longo da semana e no fim de semana.

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Confira os destaques da programação:

Campo Grande

Sexta-feira (22/05)

Espetáculo de dança “Relicário de Mim” no Sesc Teatro Prosa
A bailarina Frantielly Khadija apresenta o espetáculo “Relicário de Mim”, uma imersão sensível sobre identidade, memória e existência, com direção de Chico Neller.

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Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200 – Centro
Entrada: Gratuita via Sympla
Classificação: Livre

Sábado (23/05)

Feira São Bento reúne gastronomia e economia criativa
A Feira São Bento terá opções de gastronomia, artesanato, empreendedorismo e lazer em mais uma edição no Jardim São Bento.

Horário: das 18h às 22h
Local: Praça República do Líbano – Av. Primeiro de Maio, 400
Entrada: Gratuita

Espetáculo infantil celebra a infância e a imaginação
O grupo Fulano di Tal apresenta “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, espetáculo inspirado na obra de Manoel de Barros, com palhaçaria e teatro de objetos.

Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa
Entrada: Gratuita via Sympla
Classificação: Livre

Observação do céu noturno com telescópios
A Casa de Ciência e Cultura promove uma experiência de observação astronômica, com telescópios e atividades educativas sobre ciência e os astros visíveis no céu.

Horário: das 19h às 21h
Local: estacionamento do Teatro Glauce Rocha
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre

Domingo (24/05)

Shopping Bosque dos Ipês promove aulão de dança
Em clima de celebração ao Mês das Mães, o Shopping Bosque dos Ipês realiza um aulão de dança aberto ao público.

Horário: 14h
Local: em frente à Praça Central – Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita

Feira Bosque da Paz retorna com edição “Brasilidades”
Após adiamento por conta das condições climáticas, a Feira Bosque da Paz realiza mais uma edição com gastronomia, música, artesanato e economia criativa.

Horário: das 9h às 15h
Local: Rua Kame Takaiassu – Carandá Bosque
Entrada: Gratuita

Interior do Estado

Circula Cultura MS segue pelo interior sul-mato-grossense
O projeto Circula Cultura MS continua promovendo acesso à arte e descentralização cultural em municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

Paraíso das Águas – 22/05
Fátima do Sul – 23/05
Naviraí – 24/05

Espaços culturais para visitar em Campo Grande

Museu Casa-Quintal Manoel de Barros
Rua Piratininga, 363 – Jardim dos Estados
Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 14h; sábados, das 10h às 12h

Memorial da Cultura Indígena
Rua Terena, 88 – Aldeia Marçal de Souza
Funcionamento: segunda a quinta, das 7h30 às 17h30; sextas, das 7h30 às 13h30

MIS – Museu da Imagem e do Som
Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 às 17h30; sábados, das 8h às 18h

Complexo de Museus da UFMS
Cidade Universitária
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h

Museu José Antônio Pereira
Avenida Guaicurus – Jardim Monte Alegre
Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 13h às 17h

Comunicação Governo de MS

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