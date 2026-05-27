Copa do Mundo 2026: catarinense Thomaz Koerich integra a comissão técnica da seleção brasileira

O esporte de Santa Catarina está representado no maior palco do futebol mundial. Entre os profissionais que integram a comissão técnica da Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo de 2026, destaca-se o catarinense Thomaz Koerich.

No cargo de analista de desempenho, o profissional carrega na bagagem uma trajetória construída integralmente nos gramados e quadras do território catarinense.

A caminhada de Thomaz até a Seleção Principal é o reflexo da solidez das categorias de base em Santa Catarina. Antes de se consolidar nos bastidores táticos, ele vivenciou a rotina esportiva de perto, iniciando sua trajetória como atleta.

Após o período competitivo dentro das quatro linhas, Koerich migrou para as áreas técnicas, onde atuou diretamente na formação de jovens talentos em equipes catarinenses.

O trabalho minucioso e a expertise adquirida no comando técnico das categorias de base chamaram a atenção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na função de analista de desempenho, Thomaz é responsável por decodificar padrões táticos, estudar minuciosamente os adversários e fornecer dados estatísticos e de vídeo em tempo real para a comissão técnica — um papel estratégico e vital para o planejamento do Brasil rumo ao título mundial.

Histórico

Nos últimos dez anos, Thomaz esteve nas principais competições do futebol mundial como as duas últimas copas do mundo (2018 e 2022), além das últimas quatro copas américa (2016-2019-2021-2024).

O profissional também atuou no Fluminense onde participou diretamente da formação dos jogadores Luiz Henrique e Fabinho, ambos convocados para a copa do mundo 2026, entre vários outros que despontaram para o futebol profissional.

Legado

A participação de Thomaz Koerich na comissão técnica da Seleção Brasileira reforça o papel de Santa Catarina como um polo exportador de inteligência e excelência esportiva, elevando o nome do estado a patamares globais durante o principal evento esportivo do ano.

Assessoria de Comunicação da Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

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