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Inscrições abertas para ingressos gratuitos do parque de diversões do Luna Park para a próxima semana (25 a 29) – Agência de Notícias

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23 de maio de 2026

9:00

Por: Maria Fernanda Arruda

 

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov), da Secretaria da Cidadania (Secid) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com o Luna Park, prorrogou, até o dia 5 de junho, a ação social que disponibiliza, por dia, 50 ingressos gratuitos para o parque de diversões Luna Park. As vagas serão disponibilizadas semanalmente e as inscrições já estão abertas para o período de 25 a 29 de maio, pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/parque/.

O Luna Park é um parque de diversões itinerante, com mais de 20 atrações para todas as idades, e está localizado na Avenida Juvenal de Campos, 550, na Vila Assis.

A iniciativa tem como objetivo propiciar às crianças e adolescentes uma tarde de descontração e alegria junto de seus familiares e amigos. Cada responsável maior de 18 anos pode levar, no máximo, cinco acompanhantes.

Os ingressos gratuitos serão oferecidos pelo Luna Park, sem custo nenhum ao Município, sempre de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, para participantes que fizeram as inscrições pelo link disponibilizado.

O Fundo Social de Solidariedade é responsável pela captação de recursos, serviços de empresas e de doações para a realização de diferentes ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade social de Sorocaba.

Confira, abaixo, as datas de aberturas das inscrições:

3ª semana:
23 de maio – inscrições para os dias 25 a 29 de maio.

4ª semana:
30 de maio – inscrições para os dias 1º a 5 de junho.

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