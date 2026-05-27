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Geek.Exe celebra Orgulho Nerd com apresentações de cosplay, torneios de jogos eletrônicos e outras atividades em shopping de Boa Vista

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Foto: Reprodução

Para celebrar o Mês do Orgulho Nerd, o Shopping do bairro Caçari promove neste sábado (23), até às 22h, o Geek.Exe: Vazio Roxo, evento temático direcionado aos fãs, admiradores e curiosos pelo universo gamer, techie, anime e cultura pop. A entrada é gratuita e aberta para todas as idades.

De acordo com a programação, terá apresentação de dança, concursos de cosplay e cospobre, karaokê, torneios de jogos eletrônicos e de cartas. Além disso, terá venda de itens temáticos por lojas do nicho geek e um tatuador. Assim, a temática do ambiente acontece na estética neon, o que deixa a experiência mais envolvente e acolhedora.

“O Geek.Exe: Vazio Roxo busca reunir fãs da cultura geek em um dia repleto de entretenimento, competições, interação social e experiências temáticas, fortalecendo a comunidade gamer e geek local através de um evento dinâmico e imersivo”, detalhou a analista de Marketing, Andla Souza.

Orgulho Nerd

A ação celebra o Dia do Orgulho Nerd, comemorado anualmente no dia 25 de maio. Conforme o organizador, Anderson Aylan, os eventos geeks atraem mais adeptos e serve como vitrine para empreendedores do ramo.

“A percepção que tenho é que há bastante público, mas infelizmente muitos ainda não conhecem as lojas que trabalham com isso, não tem noção de que existem pessoas trabalhando para que esse tipo de evento cresça na cidade”, complementou Aylan.

Das atrações, os concursos de cosplay e cospobre são os mais aguardados, pois evidenciam a criatividade e o amor por um personagem ou representações do mundo geek. No cosplay, os jurados avaliarão os critérios de fidelidade ao personagem, performance, acabamento de figurino. Por outro lado, o cospobre a participação é livre e os candidatos terão que manter forte interação com o público e divertido.

Lojistas estarão com expositores e vendas de produtos de action figures, mangás, camisetas, cards, acessórios, itens colecionáveis e produtos artesanais.

“O evento é aberto ao público, tanto para quem acompanha os movimentos atuais, quanto para quem já acompanhou. Assim, até mesmo para quem gostaria de reviver uma nostalgia, lembrando dos animes, jogos, desenhos e filmes que fizeram parte da sua vida”, ressaltou o organizador.

Confira a programação completa:

  • 10h – Karaokê e Just Dance
  • 10h30 – Início dos torneios de Mortal Kombat 1 e League of Legends
  • 11h40 – Random K-Pop
  • 12h30 – Quiz de Anime
  • 13h – Intervalo
  • 14h – Concurso Onii-Chan
  • 14h30 – Apresentação livre
  • 15h – Início do torneio Pokémon TCG
  • 15h – Bloodline
  • 15h10 – Michael Jackson cover
  • 15h20 – CO:D3
  • 15h30 – Infinity
  • 15h40 – Companhia de Dança
  • 17h – Final Sword Play
  • 18h – Apresentação Cospobre
  • 19h – Concurso Cosplay
  • 19h45 – Desfile livre
  • 20h – Finais dos torneios de Mortal Kombat 1 e League of Legends no palco
  • 21h30 – Premiações
  • 22h – Finalização

Fonte: Da Redação

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