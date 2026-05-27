Homem é preso após perseguir ex-companheira com mais de 48 ligações em Boa Vista



Foto: Divulgação/PCRR



Um homem de 20 anos foi preso nesta sexta-feira, 22, no bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista, por perseguir a ex-companheira com mais de 48 ligações telefônicas, mensagens obscenas e ameaça.

Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o investigado responde por violência doméstica, perseguição, descumprimento de medidas protetivas, importunação sexual e violência psicológica.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia relatando episódios constantes de perseguição e intimidação. Conforme as investigações, além das dezenas de ligações, o suspeito enviava mensagens de teor obsceno, fotos íntimas e convites para práticas sexuais violentas e degradantes.

A mulher relatou à polícia que estava emocionalmente abalada e com medo diante da insistência do investigado.

Após depoimentos, análise de materiais apresentados pela vítima e diligências realizadas pela equipe especializada, a delegacia pediu a prisão preventiva do suspeito. A Justiça autorizou a medida e expediu o mandado.

Ainda conforme a Civil, o homem possui histórico de violência doméstica contra outras companheiras, com registro de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas. Há também registro de ato infracional análogo à tentativa de feminicídio cometido quando ele tinha 17 anos.

Além do caso envolvendo a ex-companheira, o investigado também responde a inquérito policial por lesão corporal, stalking e importunação sexual.

O suspeito vai passar por audiência de custódia neste sábado, 23.

Fonte: Da Redação



