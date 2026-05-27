Nomad Vai Ter Conta em Euros! Novidade Chega AGORA e Amplia Benefícios para Viajantes

Por MRNews



A Nomad anunciou uma das novidades mais aguardadas por seus clientes: a partir de junho de 2026, a conta internacional passará a oferecer também saldo em euros. Até então, a plataforma operava exclusivamente com saldo em dólares, mas a expansão para a moeda europeia atende a uma demanda antiga dos viajantes que utilizam a conta em destinos da Europa.

A novidade reforça a estratégia de Euros na Nomad e de se consolidar como uma das principais soluções financeiras para brasileiros que viajam ao exterior, fazem compras internacionais ou desejam diversificar seus recursos em moedas fortes.

Como vai funcionar a conta em euros?

A partir da liberação gradual para os clientes, será possível manter saldo tanto em dólares quanto em euros dentro da mesma conta.

O usuário poderá:

Empresária perde R$ 140 mil após cair em golpe envolvendo milhas aéreas e falsa gerente de banco

The One World Legend Personnalite deve atrasar e lançamento agora está sem previsão

Converter reais para euros;

Converter reais para dólares;

Trocar euros por dólares;

Trocar dólares por euros;

Gerenciar ambas as moedas diretamente pelo aplicativo.

O processo segue a mesma mecânica já conhecida pelos clientes da plataforma. Basta transferir reais para a conta, selecionar a moeda desejada e realizar a conversão em poucos segundos.

Essa flexibilidade pode representar uma vantagem importante para quem viaja frequentemente para países europeus, permitindo planejamento cambial com antecedência e maior controle sobre os gastos.

Cartão internacional continua aceito em mais de 180 países

Mesmo antes da chegada do saldo em euros, o cartão internacional da Nomad já era amplamente utilizado em viagens pelo mundo.

Atualmente, o cartão é aceito em mais de 180 países e realiza automaticamente a conversão das compras para a moeda disponível na conta.

Itaú libera novo cartão ultra premium com benefícios ultra-high e até 7 pontos por dólar

Sala VIP no Aeroporto de Curitiba, guia completo dos lounges, localização e formas de acesso

Com a inclusão do euro, a experiência tende a ficar ainda mais eficiente para quem visita destinos como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e diversos outros países da zona do euro.

Programa Nomad Explorer continua oferecendo benefícios exclusivos

Além da novidade da conta em euros, os clientes continuam tendo acesso ao programa Nomad Explorer, que recompensa o relacionamento com a plataforma.

Dependendo do volume movimentado e do nível alcançado, os clientes podem desbloquear benefícios bastante interessantes para quem viaja com frequência.

Entre os destaques estão:

Sala VIP exclusiva em Guarulhos

Um dos benefícios mais valorizados pelos usuários é o acesso à sala VIP da Nomad no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), um espaço que vem recebendo excelentes avaliações dos viajantes.

O lounge oferece ambiente confortável para descanso, alimentação, bebidas e preparação para embarques internacionais.

O famoso milk-shake premiado

Outro diferencial que acabou se tornando uma marca registrada da experiência Nomad é o famoso milk-shake servido na sala VIP.

O produto ganhou destaque entre os viajantes e frequentemente aparece em avaliações e vídeos nas redes sociais como um dos itens mais elogiados do lounge.

Como acessar a sala VIP da Nomad

O acesso à sala VIP ocorre por meio dos benefícios disponibilizados aos clientes elegíveis dentro do programa Nomad Explorer.

As regras podem variar conforme o nível alcançado pelo usuário, promoções vigentes e critérios definidos pela empresa.

Por isso, é sempre recomendável consultar diretamente o aplicativo para verificar a elegibilidade e os acessos disponíveis.

Conta internacional segue sendo uma alternativa ao cartão de crédito

Outro ponto que atrai muitos viajantes é a possibilidade de utilizar o cartão internacional da Nomad como alternativa aos cartões de crédito tradicionais.

Entre as vantagens mais citadas pelos usuários estão:

Controle prévio dos gastos;

Conversão cambial transparente;

Compras internacionais online;

Saques em caixas eletrônicos no exterior;

Uso em viagens internacionais sem depender de limites de crédito.

Para quem busca reduzir custos e aumentar o controle financeiro durante viagens internacionais, a conta continua sendo uma das opções mais populares entre os brasileiros.

Vale a pena abrir uma conta?

Com a chegada do saldo em euros, a Nomad passa a oferecer uma solução ainda mais completa para quem viaja tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa.

A possibilidade de manter múltiplas moedas, realizar conversões rápidas e acessar benefícios como a sala VIP em Guarulhos fortalece a proposta da empresa para o público que busca praticidade e economia em viagens internacionais.

Se você ainda não possui conta, pode conhecer mais detalhes e abrir sua conta internacional através do link oficial:

👉 https://nomad.onelink.me/wIQT/viagemblack

Além disso, acompanhe mais conteúdos sobre milhas, cartões de crédito, salas VIP e viagens no portal:

👉 https://viagemblack.com.br

O que esperar para os próximos meses?

A chegada do euro pode ser apenas o primeiro passo da expansão da plataforma. Muitos usuários aguardam a inclusão de novas moedas internacionais no futuro, tornando a conta ainda mais versátil para viajantes globais.

Por enquanto, a novidade já representa um avanço importante para quem viaja pela Europa e deseja mais liberdade na gestão do dinheiro durante as viagens.

Tags: Nomad, conta internacional, euro, dólar, Nomad Explorer, sala VIP Nomad, Aeroporto de Guarulhos, GRU Airport, viagens internacionais, cartão internacional, câmbio, Europa, Estados Unidos, Viagem Black, lounge Nomad, milk-shake Nomad.