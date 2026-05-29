A Operação Cata Bagulho atenderá o seguinte bairro neste sábado, (23)

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As obras em rodovias realizadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul já fazem parte da rotina do Estado e avançam no mesmo ritmo do crescimento econômico regional vive nos últimos anos. A cada novo trecho pavimentado, restaurado ou ampliado, comunidades inteiras ganham mais segurança, acesso facilitado e melhores condições para trabalhar, estudar e circular […]