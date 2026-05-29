A Operação Cata Bagulho atenderá o seguinte bairro neste sábado, (23)

Confira a programação dos bairros que serão atendidos: ✅ Clube dos 500 ✅ Vila Rosa ✅ Internacional Park A partir
Related Articles
Investimento em estradas transforma a mobilidade e encurta distâncias em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul
As obras em rodovias realizadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul já fazem parte da rotina do Estado e avançam no mesmo ritmo do crescimento econômico regional vive nos últimos anos. A cada novo trecho pavimentado, restaurado ou ampliado, comunidades inteiras ganham mais segurança, acesso facilitado e melhores condições para trabalhar, estudar e circular […]
Mato Grosso do Sul registra saldo positivo de 2.709 empregos em junho, segundo Observatório do Trabalho
Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de 2.709 empregos no mês de junho. Os dados são do Observatório do Trabalho de MS, divulgado hoje (04), elaborado pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Funtrab, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério de […]
Trio Roraimeira vai celebrar 40 anos no Mormaço Cultural 2024
Neuber Uchôa, Eliakin Rufino e Zeca Preto (na sequência) – Foto: Divulgação/Semuc No palco do Teatro Municipal de Boa Vista, a magia e o legado do Trio Roraimeira – composto por Eliakin Rufino, Neuber Uchoa e Zeca Preto – serão celebrados em grande estilo, marcando as quatro décadas do movimento cultural mais significativo do estado. […]