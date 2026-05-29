ENTRETENIMENTO

A Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com a Secretaria de Turismo, está realizando a atualização do Plano Diretor de Turismo

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Por MRNews

A Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com a Secretaria de Turismo, está realizando a atualização do Plano Diretor de Turismo, uma importante ferramenta de planejamento para o desenvolvimento turístico do município.

 

Como parte desse processo, foi disponibilizado um formulário para atualização de dados, cadastro e participação da população, empreendedores e profissionais ligados ao setor turístico. As informações coletadas irão auxiliar na construção de estratégias, projetos e ações voltadas ao fortalecimento do turismo local.

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A participação da comunidade é essencial para que o planejamento turístico represente as necessidades, potencialidades e oportunidades da cidade.

 

O formulário pode ser acessado pelo link:

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Policiais penais denunciam tratamento diferenciado a Deolane na prisão

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGDd6VxV3B809bEWBJKlYIR0e6GEUN8PktEiiaV64zb8OFYw/viewform

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