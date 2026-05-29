Agência Minas Gerais | Governo de Minas anuncia R$ 550 milhões em obras de infraestrutura rodoviária para o Sul de Minas

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O governador Mateus Simões anunciou, neste sábado (23/5), investimentos superiores a R$ 550 milhões em obras de infraestrutura rodoviária para o Sul de Minas. A iniciativa envolve o maior projeto de recuperação de rodovia em todo o estado, que abrange a MGC-267 entre Caxambu e a BR-381, com recursos de aproximadamente R$ 415 milhões.

O anúncio ocorreu após reunião com prefeitos, vice-prefeitos e deputados, na Praça de Serviços do Governo Presente, em Varginha, capital provisória do estado, até a próxima quinta-feira (28/5). No encontro, o governador e as autoridades discutiram a destinação de recursos da desestatização da Copasa, voltados para a infraestrutura em todas as regiões do estado.

“Essa reunião é realizada, sobretudo, nas cidades onde ocorre a transferência da capital para que a gente possa ampliar a discussão sobre a aplicação dos recursos da desestatização da Copasa, para que os investimentos sejam efetivos para os municípios. E o Sul de Minas, assim como as outras regiões, contará com recursos para essas melhorias”, ressaltou Mateus Simões.

Simões detalhou como esses recursos serão investidos na região Sul do estado ainda neste ano. “Os investimentos para 2026 somam cerca de R$ 100 milhões em obras como, a ordem de serviço para a AMG-1010 de Três Corações até a BR-381, a recuperação de 16 quilômetros da LMG-868 de São Tomé das Letras até o entroncamento para Três Corações, MG-167 de Varginha a Três Pontas, LMG-862 de São Bento Abade a Três Corações, MG-158 do entroncamento da BR-354 até a divisa com São Paulo e sete quilômetros de recuperação da LMG-881 de Itamonte a Alagoa”, explicou o governador.

Além das ordens de serviços para início das obras, os recursos para este ano contemplam a elaboração de três projetos, são eles: MG-451 ligação de Carrancas a Minduri, uma obra de 45 quilômetros, recuperação da MGC-267 de Monsenhor Paulo até a BR-381, além da criação de um convênio com a Prefeitura de Três Corações para tratar da ligação de Três Corações a um hospital da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e uma variante da Fundação até a BR-381.

Visita à Praça de Serviços

O governador Mateus Simões também foi à Praça de Serviços do Governo Presente, em Varginha, para acompanhar a prestação de serviços, como emissão da nova Carteira Nacional de Identidade (CNI), castração de cães e gatos, regularização de serviços da Cemig e Copasa. E visitou a feira de produtores da Emater-MG.

A ação, realizada na Praça José de Rezende Paiva, em Varginha, continua neste domingo (24/5), de 9h às 16h, com a oferta de vários serviços de órgãos da Administração Pública Estadual.