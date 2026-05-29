Prefeitura do Rio lança obras do Morar Carioca em comunidades da Praça Seca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Urbanização de duas localidades da favela Bateau Mouche e na Chacrinha do Mato Alto promovem dignidade e qualidade de vida para mais de 15 mil moradores da região – Imagem: Divulgação

O prefeito Eduardo Cavaliere lançou, neste domingo (24/05), na Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino, na Praça Seca, as obras de urbanização e de infraestrutura do Bateau Mouche e Chacrinha do Mato Alto. O investimento de R$ 70,2 milhões da Prefeitura do Rio nas duas comunidades representa dignidade, segurança e acesso a direitos básicos para mais de 15 mil pessoas de 3.801 domicílios. As obras integram o programa Morar Carioca, executado pela Secretaria Municipal de Habitação (SMH).

— O Morar Carioca é um investimento estruturante. A gente está investindo mais de R$ 70 milhões aqui no Bateau Mouche e na Chacrinha, que vai até 2028. São dois anos e meio de obra pela frente que mudam a história desses dois lugares. Diferente de outros tipos de investimento, o Morar Carioca é o projeto mais transformador que as comunidades da nossa cidade mais sonham em receber — disse o prefeito Eduardo Cavaliere.

As obras no Bateau Mouche serão divididas em fases. A primeira irá contemplar as localidades de Fazenda do Mato Alto e Bela Vista do Mato Alto. As intervenções ocuparão uma área total de 76.814 metros quadrados, com prazo de 24 meses. As duas favelas receberão rede de abastecimento de água, com ligações domiciliares; esgotamento sanitário; rede de drenagem; iluminação; pavimentação; pontos para coleta de resíduos sólidos e papeleiras, além de serviços estruturais de contenção de encostas. Uma parte importante da obra será voltada a construção de áreas de lazer. Os moradores irão usufruir de áreas de convivência, dois parques infantis e Academia da Terceira Idade.

Já na comunidade da Chacrinha do Mato Alto, a área total de intervenções será de 85.782,96 metros quadrados, também com previsão de 24 meses para a entrega. As obras levarão rede de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem; pavimentação; instalação de luminárias e equipamentos para coleta de resíduos sólidos, como contenedor e papeleiras; obras de contenção e paisagismo. Uma parte importante da obra será voltada a construção de áreas de lazer e implantação de mobiliário urbano, com Academia da Terceira Idade; 14 parques infantis; quiosques e áreas de convivência.

A política habitacional do município entende a moradia como um direito básico e aposta na urbanização como instrumento de inclusão social e dignidade. Com essa iniciativa, a Prefeitura do Rio reforça seu compromisso com a urbanização de áreas vulneráveis e a promoção da equidade no acesso à cidade. A expectativa é transformar o cotidiano dos moradores, com infraestrutura adequada, mais segurança e valorização do território.

– É muito gratificante ver como essa obra irá transformar essas comunidades, levando mais dignidade, infraestrutura e qualidade para as famílias. O esforço que nós estamos fazendo está dando resultados para melhorar as favelas do Rio de Janeiro – afirma o secretário municipal de Habitação, Cláudio Dutra.

Sobre o Morar Carioca

O Morar Carioca é o maior programa de urbanização de favelas do País. Promove a urbanização de ruas e áreas de lazer, agregando um leque de melhorias em saúde, educação e outros serviços públicos básicos, além de levar cidadania e dignidade a uma parcela da população que mora em áreas vulneráveis.

As ações incluem redes de água e esgoto, drenagem, iluminação pública, pavimentação e contenção de encostas, além de paisagismo, equipamentos de saúde, educação, cultura e lazer.