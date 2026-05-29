Policial militar de folga salva vida de criança após afogamento em chácara na zona rural de Boa Vista



Foto: Divulgação/Secom-RR



Um policial militar de folga salvou a vida de uma criança de aproximadamente um ano na manhã deste domingo, 24, após ela se afogar no PA Nova Amazônia, zona rural de Boa Vista.

O soldado Eidilânio Sousa Santos, de 35 anos, estava uma chácara quando foi procurado por moradores que chegaram ao local em desespero com um criança desacordada em uma moto. Diante da situação, o agente iniciou os procedimento de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP).

“Quando eu vi a criança, vi que ela estava totalmente desfalecida. O pai falou: ‘Foi água, foi água, ele se afogou’. Naquele momento peguei a criança no colo e comecei imediatamente as manobras de RCP”, relatou o policial

Após alguns minutos de manobras, a criança voltou a apresentar sinais respiratórios, trazendo alívio não somente para os familiares, mas também para o próprio policial.

“Na quarta ou quinta manobra, ela começou a colocar água para fora. Foi expelindo água várias vezes, até começar a respirar novamente, ainda com uma respiração curta”, explicou.

Diante da gravidade do caso, o soldado utilizou seu veículo particular para deslocar a criança até o Hospital Santo Antônio. Na unidade, a equipe médica deu continuidade aos atendimentos necessários e, em seguida, informou que a vítima apresentava sinais positivos após o rápido socorro prestado.

Fonte: Da Redação

