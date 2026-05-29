NOTÍCIAS

Policial militar de folga salva vida de criança após afogamento em chácara na zona rural de Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Policial militar de folga salva vida de criança após afogamento em chácara na zona rural de Boa Vista


Foto: Divulgação/Secom-RR

Um policial militar de folga salvou a vida de uma criança de aproximadamente um ano na manhã deste domingo, 24, após ela se afogar no PA Nova Amazônia, zona rural de Boa Vista.

O soldado Eidilânio Sousa Santos, de 35 anos, estava uma chácara quando foi procurado por moradores que chegaram ao local em desespero com um criança desacordada em uma moto. Diante da situação, o agente iniciou os procedimento de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP).

“Quando eu vi a criança, vi que ela estava totalmente desfalecida. O pai falou: ‘Foi água, foi água, ele se afogou’. Naquele momento peguei a criança no colo e comecei imediatamente as manobras de RCP”, relatou o policial

Após alguns minutos de manobras, a criança voltou a apresentar sinais respiratórios, trazendo alívio não somente para os familiares, mas também para o próprio policial.

“Na quarta ou quinta manobra, ela começou a colocar água para fora. Foi expelindo água várias vezes, até começar a respirar novamente, ainda com uma respiração curta”, explicou.

Diante da gravidade do caso, o soldado utilizou seu veículo particular para deslocar a criança até o Hospital Santo Antônio. Na unidade, a equipe médica deu continuidade aos atendimentos necessários e, em seguida, informou que a vítima apresentava sinais positivos após o rápido socorro prestado. 

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Rio lança Mapa do Trabalhador Carioca na próxima quarta-feira, no Centro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Trabalha.Rio: programa encaminha profissionais para oportunidades de emprego em empresas parceiras – Roberto Moreyra/SMTE Qual o perfil do trabalhador carioca? O retrato traçado por 4.834 pessoas que participaram do Mapa do Trabalhador Carioca revela que a maior parte é de mulheres pardas, entre 21 e 26 anos, tem o Ensino Médio completo e mora na […]
NOTÍCIAS

Mais Social garante segurança alimentar e nutricional de 20 mil famílias indígenas em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

Dona Lourença, aos 90 anos, garante sua segurança alimentar graças ao programa de auxílio Arroz, feijão, sal, macarrão, leite em pó, óleo de soja, açúcar cristal, fubá de milho, charque bovino, canjica amarela e erva de tereré. São alimentos simples que fazem parte do dia a dia do sul-mato-grossense e que garantem a segurança alimentar […]
NOTÍCIAS

Governo reforça manutenção do Pronto Atendimento do HR após alinhamento com município – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por intermédio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), decisão foi consolidada após reunião com representantes municipais e garante continuidade da assistência à população O Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), informa que o Pronto Atendimento Médico do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, será […]