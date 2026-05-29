Motorista de aplicativo bate contra lixeira pública após ser atingido por carro no Centro Cívico de Boa Vista

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Um motorista de aplicativo, de 22 anos, bateu contra uma lixeira pública após ser atingido por outro carro no cruzamento das avenidas Amazonas e Nossa Senhora da Consolata. O acidente aconteceu no Centro Cívico de Boa Vista, na noite desta sexta-feira, 22, por volta das 23h.

Conforme a Polícia Militar, uma guarnição da 1ª Companhia do 2º Batalhão fazia patrulhamento na região quando avistou a situação, próximo à Assembleia Legislativa.

O condutor do carro de aplicativo relatou à PM que fazia uma corrida e seguia do Centro para bairro quando o motorista de um Hyundai HB20S, de 25 anos, teria invadido a preferencial e atingido a lateral do veículo.

Com o impacto, o motorista do Kwid perdeu o controle da direção e bateu contra uma lixeira pública. O outro condutor informou que trafegava pela via interna do Centro Cívico e, ao atravessar em direção à Nossa Senhora da Consolata, ocorreu a colisão.

O Departamento de Trânsito de Roraima (Detran-RR) compareceu ao local e realizou o teste do bafômetro em ambos os motoristas. De acordo com a polícia, nenhum deles apresentava sinais de embriaguez.

Os condutores e passageiros receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e sofreram apenas escoriações leves, não sendo necessário encaminhamento ao hospital.

Fonte: Da Redação

