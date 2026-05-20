Oficinas de costura em Nova Iguaçu transformam criatividade em renda para mulheres

Linhas, tecidos, bordados e criatividade têm ajudado mulheres de Nova Iguaçu a transformar aprendizado em oportunidade de renda. Nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Monte Verde, no bairro Ponto Chic, e de Morro Agudo, cerca de 40 alunas participam das oficinas de Costura Criativa, onde aprendem técnicas de customização e confecção de peças que já começam a gerar lucro e novas perspectivas de vida.

As aulas ensinam desde o manuseio das máquinas industriais até a produção de roupas, bolsas, acessórios e itens personalizados. Muitas participantes chegaram sem qualquer experiência com costura e hoje já conseguem vender o que produzem para complementar a renda da família.

“A costura criativa é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É um espaço onde participantes trocam experiências, falam sobre suas vidas e também aprendem uma nova profissão. Muitas conseguem gerar renda para ajudar a família”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros.

Parte das peças utilizadas nas oficinas foi destinada ao município pela Receita Federal e passou a ganhar novas utilidades pelas mãos das alunas. Em menos de um mês, cerca de 150 itens foram transformados em novos produtos.

Entre as participantes está Vera Lúcia Monteiro, de 68 anos, que frequenta a oficina há três anos. Ela conta que aprendeu a operar máquinas de costura e hoje produz diversos itens para venda.

“Aprendi a costurar na máquina reta e na industrial. Hoje faço pano de prato, touca de cabelo, porta-tesoura e outras peças. Tudo isso eu aprendi aqui no CRAS”, afirmou. Vera também sonha em ampliar o negócio e abrir uma pequena loja para expor os produtos confeccionados.

Para a professora Jacinete Nascimento, o curso começa pela introdução às máquinas industriais de costura, um desafio para muitas alunas que só conheciam máquinas domésticas.

“Primeiro ensinamos como dominar as máquinas e depois avançamos gradualmente para atividades mais complexas até a confecção de peças completas. Muitas alunas chegaram sem qualquer experiência e hoje produzem roupas, participam de feiras e conseguem gerar renda para ajudar suas famílias”, contou.

As oficinas acontecem semanalmente no CRAS Monte Verde, às segundas e terças-feiras, e no CRAS Morro Agudo, às quartas-feiras, sempre das 9h ao meio-dia e das 14h às 16h. As inscrições estão abertas para moradores de Nova Iguaçu com Cadastro Único e idade mínima de 16 anos.

Além das aulas de costura, a ação desta quarta-feira (20) também contou com a participação do Instituto Embelleze, parceiro da Prefeitura de Nova Iguaçu, que ofereceu gratuitamente serviços de corte de cabelo e design de sobrancelhas durante uma atividade especial em homenagem ao Dia das Mães.