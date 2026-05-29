Prefeitura mantém parceria com empresas privadas e oferta serviços aos aposentados e pensionistas com descontos de 10% a 60%

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP) continua ampliando as ações voltadas à valorização e ao bem-estar dos aposentados e pensionistas do Município, através da oferta de serviços nas áreas de saúde, educação, lavanderias, restaurantes, academias e outros com descontos nos valores entre 10% a 60%. A iniciativa conta com a parceria de 70 empresas privadas, confira no link https://www.ipmjp.pb.gov.br/site/convenios.

Segundo a chefe da Administração Geral do IPM, Camila Mariz, O Clube de Vantagens possibilita o acesso a diversos serviços junto as empresas conveniadas, com descontos especiais e promoções exclusivas aos beneficiários do Instituto no âmbito de João Pessoa.

A aposentada do IPM, Dóris Lins, disse que, através do Clube de Vantagens, pode usufruir de vários serviços que antes era complicado para incluir na renda mensal da família. “Através dele, consegui fazer meu exame de vista mais barato, desconto na aquisição do aparelho auditivo e ainda posso ir num restaurante e obter vantagem na hora de pagar a conta porque é parceiro do instituto. Eu amei esse projeto a nosso favor”, declarou.

A chefe da Administração Geral do IPM, Camila Mariz, explicou que o programa foi criado com o objetivo, justamente, de proporcionar mais qualidade de vida aos aposentados, promovendo economia no dia a dia e facilitando o acesso a diversos serviços e produtos. “Atualmente, o Clube de Vantagens conta com empresas parceiras de diferentes segmentos, como farmácias, clínicas médicas, laboratórios, óticas, restaurantes, escolas de idiomas, lavanderias, planos odontológicos, academias e serviços em geral. Os descontos oferecidos podem variar entre 10% e 60%, dependendo do estabelecimento conveniado”, informou.

Para ter acesso ao benefício, de acordo com ela, os segurados do IMP-JP, precisam apenas apresentar o contracheque online ou físico diretamente nas empesas e um documento oficial com foto, que pode ser CPF, RG ou Carteira de Habilitação.

Serviço – O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa fica localizado na Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, n° 166, bairro do Centro. A solicitação de atendimento em domicílio para os beneficiários com limitações de locomoção ou acamados pode ser por meio dos telefones (83) 3222-1005 (WhatsApp) ou (83) 3213-4647.