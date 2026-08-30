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38ª Corrida do Corpo de Fuzileiros Navais terá operação de trânsito no Aterro e em Botafogo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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A CET-Rio implantará uma operação especial de trânsito neste domingo (24/05), para a realização da 38ª Corrida do Corpo de Fuzileiros Navais. Para viabilizar o evento esportivo, será antecipada a interdição parcial ao trânsito de veículos na Avenida Infante Dom Henrique (Aterro do Flamengo) e na Avenida das Nações Unidas, na Enseada de Botafogo.

No Aterro do Flamengo, a interdição ao tráfego de veículos terá início às 3h e seguirá até as 18h, quando se encerra o horário de funcionamento da área de lazer. Já na Avenida das Nações Unidas, na Enseada de Botafogo, a interdição ocorrerá das 3h às 11h.

A largada da corrida está prevista para as 6h, no Aterro do Flamengo, em frente ao Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. O percurso seguirá pela pista no sentido Zona Sul até a Enseada de Botafogo.

Pedestres devem realizar as travessias em locais seguros e devidamente sinalizados. Também é fundamental seguir as orientações dos agentes de trânsito e respeitar a sinalização implantada na área. Sempre que possível, a recomendação é optar pelo uso do transporte público para chegar ao local do evento e para os deslocamentos pela região.

Agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal atuarão na orientação do tráfego e na manutenção da fluidez viária durante toda a operação. Técnicos, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar as condições do trânsito em tempo real e, se necessário, ajustes nos tempos semafóricos serão realizados para minimizar os impactos nos deslocamentos pela região.

Interdições

Domingo (24/05):

* Aterro do Flamengo (Av. Infante Dom Henrique): das 3h às 18h, até o término do horário da área de lazer;

* Avenida das Nações Unidas (Enseada de Botafogo): das 3h às 11h.

Categoria:

  • 23 de maio de 2026
    • Marcações: aterro do Flamengo CET-Rio operação de trânsito

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