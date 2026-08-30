Agência Minas Gerais | Governo de Minas transfere capital para Varginha e anuncia dois novos Colégios Tiradentes para região

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O governador Mateus Simões transferiu provisoriamente a capital de Minas Gerais para Varginha, na manhã deste sábado (23/5), em cerimônia realizada no Theatro Municipal Capitólio. O município será sede do governo estadual até a próxima quinta-feira (28/5), como parte da iniciativa do Governo Presente, que visa aproximar ainda mais a estrutura do Estado dos mineiros que vivem no interior, a partir do diálogo direto com a população.

Durante a solenidade, o governador anunciou a expansão de dois novos Colégios Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) para Varginha e São Lourenço.

“A partir do próximo ano, a Escola Estadual Professor Mário Junqueira Ferraz receberá uma nova unidade do Colégio Tiradentes, em São Lourenço, assim como, a Escola Estadual São Sebastião, aqui em Varginha. Isso trará para a região a certeza de que os alunos estarão matriculados em uma das melhores escolas públicas de Minas Gerais, além de dar tranquilidade aos pais para trabalharem enquanto os filhos recebem educação e disciplina de verdade “, ressaltou Simões.

A expansão dos Colégios Tiradentes reforça o compromisso do Governo de Minas com a melhoria da educação pública, a valorização dos profissionais da segurança pública e o atendimento a demandas reais da população, por meio de decisões fundamentadas em estudos técnicos e em planejamento integrado entre os órgãos estaduais.

Atualmente, a rede conta com 30 unidades distribuídas em diversas regiões do estado e cerca de 24 mil alunos matriculados. Até o momento, já foram anunciadas 14 novas unidades do CTPM.

Governo Presente

As transferências provisórias da capital do estado, dentro da iniciativa Governo Presente, se repetem por 19 cidades até junho, em uma ação que busca reconhecer a importância e valorizar cada uma das regiões mineiras, além de possibilitar ao governador conhecer ainda mais de perto as demandas dos moradores locais, incluindo os municípios ao redor de cada capital provisória.

Com isso, o Governo de Minas pretende destacar o papel estratégico desempenhado pelos municípios no fortalecimento das políticas públicas, na descentralização administrativa e na promoção do desenvolvimento regional.

A iniciativa reforça a importância de aproximar a administração pública estadual das diversas regiões de Minas Gerais, estimulando o diálogo federativo, a articulação institucional e a presença do Estado em cada território.