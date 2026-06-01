NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Governo de Minas publica edital para pavimentação da rodovia entre Araçaí e Sete Lagoas, na região Central de Minas

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agência Minas Gerais | Governo de Minas publica edital para pavimentação da rodovia entre Araçaí e Sete Lagoas, na região Central de Minas

O governador Mateus Simões anunciou, nesta sexta-feira (29/5), a publicação do edital para contratação da empresa responsável pelas obras de pavimentação dos 25 km da rodovia municipal que liga os municípios de Araçaí e Sete Lagoas, na região Central do estado. O anúncio foi realizado durante a solenidade de transferência provisória da capital mineira para Sete Lagoas, no Quartel da Polícia Militar do município, dentro da programação do Governo Presente.

 

Confira a galeria de fotos da transferência da capital para Sete Lagoas


O edital foi publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) na última segunda-feira (26/5) e prevê a pavimentação de mais de 25 quilômetros da estrada, considerada estratégica para a mobilidade e o desenvolvimento regional. O investimento estimado é de cerca de R$ 79,4 milhões, com recursos provenientes do Acordo de Reparação de Brumadinho.

As empresas interessadas poderão apresentar propostas até o dia 8/7. Após a conclusão do processo licitatório e assinatura da ordem de início, o prazo previsto para execução das obras será de 600 dias.

“A pavimentação da ligação entre Araçaí e Sete Lagoas é aguardada há muitos anos pelos mineiros da região. As obras vão aprimorar a mobilidade para moradores, trabalhadores e produtores locais, melhorando também o escoamento da produção da região e o acesso a municípios vizinhos”, disse o governador.

Participaram da solenidade os secretários de Estado de Governo (Segov), Castellar Neto, de Cultura e Turismo (Secult), Leônidas de Oliveira, de Educação (SEE/MG), Gustavo Braga, e de Comunicação Social (Secom), Cássia Ximenes.

Governo Presente

O anúncio integra a programação do Governo Presente em Sete Lagoas, iniciativa que visa reforçar a presença institucional do Governo de Minas no interior e aproximar a administração estadual das diferentes regiões mineiras.

A ação será realizada em 19 cidades até junho e busca fortalecer o diálogo federativo, ampliar a articulação institucional e valorizar as demandas regionais na construção de políticas públicas alinhadas às necessidades de cada território mineiro.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

IFSP se reúne com Diretoria Científica da Fapesp  – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br

Instituto Federal apresentou demandas e evolução no desenvolvimento de projetos junto à fundação Na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro, a Pró-Reitoria de Pesquisa do IFSP apresentou dados sobre a evolução nas suas captações junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), e também algumas demandas, como o apoio aos projetos de […]
NOTÍCIAS

Secretaria de Educação de Nova Iguaçu divulga selecionados para o Preparatório Municipal

Posted on Author boavistaagora.com.br

Secretaria de Educação de Nova Iguaçu divulga selecionados para o Preparatório Municipal 19 de fevereiro de 2024 A Secretaria de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) divulgou o resultado da seleção de alunos para o Preparatório Municipal 2024. Ao todo, 220 pessoas foram contempladas para os cursos de pré-vestibular e pré-técnico, oferecidos gratuitamente pela Prefeitura. A […]
NOTÍCIAS

Governo de SP lidera reunião sobre lei de auxílio às vítimas de violência doméstica

Posted on Author boavistaagora.com.br

Grupo de Trabalho Intersecretarial conduz estudos e diretrizes para que mulheres possam morar longe do agressor O grupo realiza estudos para a criação de protocolo de atendimento conforme prevê a lei A Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher (SP Mulher) instalou na quinta-feira (30) o […]