Agência Minas Gerais | Governo de Minas publica edital para pavimentação da rodovia entre Araçaí e Sete Lagoas, na região Central de Minas

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O governador Mateus Simões anunciou, nesta sexta-feira (29/5), a publicação do edital para contratação da empresa responsável pelas obras de pavimentação dos 25 km da rodovia municipal que liga os municípios de Araçaí e Sete Lagoas, na região Central do estado. O anúncio foi realizado durante a solenidade de transferência provisória da capital mineira para Sete Lagoas, no Quartel da Polícia Militar do município, dentro da programação do Governo Presente.





Confira a galeria de fotos da transferência da capital para Sete Lagoas



O edital foi publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) na última segunda-feira (26/5) e prevê a pavimentação de mais de 25 quilômetros da estrada, considerada estratégica para a mobilidade e o desenvolvimento regional. O investimento estimado é de cerca de R$ 79,4 milhões, com recursos provenientes do Acordo de Reparação de Brumadinho.

As empresas interessadas poderão apresentar propostas até o dia 8/7. Após a conclusão do processo licitatório e assinatura da ordem de início, o prazo previsto para execução das obras será de 600 dias.

“A pavimentação da ligação entre Araçaí e Sete Lagoas é aguardada há muitos anos pelos mineiros da região. As obras vão aprimorar a mobilidade para moradores, trabalhadores e produtores locais, melhorando também o escoamento da produção da região e o acesso a municípios vizinhos”, disse o governador.

Participaram da solenidade os secretários de Estado de Governo (Segov), Castellar Neto, de Cultura e Turismo (Secult), Leônidas de Oliveira, de Educação (SEE/MG), Gustavo Braga, e de Comunicação Social (Secom), Cássia Ximenes.

Governo Presente

O anúncio integra a programação do Governo Presente em Sete Lagoas, iniciativa que visa reforçar a presença institucional do Governo de Minas no interior e aproximar a administração estadual das diferentes regiões mineiras.

A ação será realizada em 19 cidades até junho e busca fortalecer o diálogo federativo, ampliar a articulação institucional e valorizar as demandas regionais na construção de políticas públicas alinhadas às necessidades de cada território mineiro.