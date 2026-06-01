Agro Social leva serviços gratuitos à Comunidade Quilombola – CGNotícias

Por MRNews



Para quem vive na zona rural, a distância até a cidade muitas vezes significa adiar consultas, documentos e atendimentos essenciais. Neste sábado (30), moradores da Comunidade Negra Rural Quilombola Chácara do Buriti tiveram a oportunidade de acessar diversos serviços públicos sem precisar deixar a região, durante mais uma edição da Ação Agro Social.

“Essa ação nasceu da proposta de ampliar o alcance do programa Todos em Ação para as comunidades rurais, aproximando o poder público de quem mais precisa. Agradeço à Semades e aos parceiros que tornam esse trabalho possível. Tenho um carinho especial por esta comunidade e reafirmo nosso compromisso de seguir presentes, levando oportunidades, atendimento e desenvolvimento para as famílias do campo”, disse a prefeita Adriane Lopes.

Segundo o último censo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a comunidade reúne 57 famílias, totalizando mais de 100 moradores. Ao longo da manhã, produtores rurais e famílias participaram de atendimentos nas áreas de saúde, educação, assistência social, orientação jurídica, capacitações e ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar.

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O sentimento de valorização e proximidade com o poder público esteve presente entre os participantes. Representante da Comunidade Quilombola Chácara do Buriti, Lucinéia de Jesus Domingos Gabelão destacou a importância da iniciativa para os moradores da zona rural “É raro a zona rural receber esse olhar sensível. Sempre somos lembrados e atendidos. Hoje é um dia para aproveitar essa oportunidade e receber todos de braços abertos. É muito importante ver a comunidade sendo acolhida e valorizada”.

Morador da comunidade há mais de três décadas, o produtor rural, Janilton de Jesus Domingos ressaltou que a chegada dos serviços até a localidade facilita a vida das famílias “Nem todos têm carro próprio ou facilidade para se deslocar até a cidade. Quando os serviços vêm até nós, faz toda a diferença. Foi uma ação muito bem pensada para os moradores e que beneficia toda a comunidade”.

A moradora Dalila Rosa de Jesus, que também participou da oficina de confecção de chaveiros, destacou a praticidade proporcionada pelos atendimentos “É uma iniciativa maravilhosa. Muitas vezes precisamos nos deslocar para resolver questões simples. Ter esses serviços aqui é um privilégio para a comunidade e ajuda muito quem precisa de atendimento”.

Já a dona de casa, Evanir Maria Rosa de Sousa, aproveitou os serviços de saúde oferecidos durante a ação e reforçou a importância da presença do poder público na região “Hoje vou colocar minhas vacinas em dia. É muito importante trazer esse tipo de atendimento para a comunidade, porque nem sempre conseguimos ir até a cidade. Quando os serviços chegam até nós, fica muito mais fácil para todos”.

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DO secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, ressaltou que a ação reforça o compromisso da gestão municipal com os moradores das áreas rurais de Campo Grande “Nosso objetivo é garantir que os serviços públicos cheguem cada vez mais perto das pessoas. Sabemos dos desafios enfrentados por quem vive no campo e trabalhamos para ampliar o acesso aos atendimentos, fortalecer a agricultura familiar e promover mais qualidade de vida para essas comunidades”.

A Ação Agro Social é organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), com a participação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Militar, Energisa, Sicredi, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), Secretaria Executiva da Mulher (Semu), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Vigilância Sanitária e Assessoria Jurídica com Gislaine Barbosa, Central de Abastecimento (Ceasa), Comper Supermercados, Café 3 Corações, onveniência Alemão e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

#ParaTodosVerem: as fotos são de atendimentos durante o atendimento na comunidade quilombola.