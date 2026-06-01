Equipe do Canil da GCM realiza ação social em escola de Sorocaba – Agência de Notícias

Na manhã da última sexta-feira (29), a equipe do Canil, da Guarda Civil Municipal, esteve na Escola Estadual Maria Cândida de Barros Araújo, promovendo uma ação educativa com os cães Buddy e Luke.

Durante a visita, os alunos conheceram o trabalho desenvolvido pela GCM e pelo Canil, aprenderam sobre o treinamento dos cães, bem-estar animal e a importância da posse responsável de animais.

Esta é uma iniciativa que fortalece a integração entre a Segurança Pública e o ambiente escolar, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes. Além de reforçar, na prática, o lema da GCM de Sorocaba, que é “Proteger e Servir”.