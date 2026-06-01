Reeducando tenta fugir da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo



Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC) – Foto: ASCOM/DPE-RR



Um reeducando empreendeu fuga da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo(PAMC), maior presídio de Roraima, neste sábado, 30.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc), o reeducando participaria de aulas da Educação de Jovens e Adultos aos sábados, na escola do complexo da PAMC. Entretanto, desviou durante a saída da sala de aula e tentou escalar o muro da área escolar.

Então, imadiatamente os policiais penais o conteram. Agora, ele cumpre medidas discilplinares. Posteriormente, os agentes realizaram a chamada individual nas alas e confirmaram a presença de todos os reeducandos.

Fonte: Da Redação