Rio prorroga campanha de vacinação contra a gripe – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Imunização estará disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade – Edu Kapps / SMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe no município. A imunização seguirá acontecendo nas clínicas da família e centros municipais de saúde, além das três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação. Todas as pessoas a partir dos seis meses de idade podem receber a vacina, mas a maior preocupação é com os grupos prioritários: crianças menores de 6 anos, idosos e gestantes. Esses públicos são mais suscetíveis a complicações da doença, sobretudo nos meses de outono e inverno, e a vacinação é a principal forma de prevenir casos graves e óbitos provocados pelo vírus.

A influenza é uma infecção respiratória aguda causada principalmente pelos vírus dos tipos A e B. Em 2025, a cidade do Rio registrou 1.036 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) provocados por influenza, com 144 óbitos. Apesar de mais de 1 milhão de doses aplicadas em 2026, só 1 em cada 3 pessoas dos grupos prioritários se vacinou até agora.

– Não podemos subestimar a gripe, que é a principal doença do nosso calendário epidemiológico, nem permitir que ela cause internações e óbitos preveníveis pela vacina. É fundamental que todas as pessoas dos grupos prioritários procurem uma unidade de saúde para se vacinar. Estamos no período de sazonalidade da doença e é importante que os grupos mais vulneráveis estejam prevenidos e com a caderneta de vacinação atualizada -, alerta o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.

A vacina está disponível nas 243 salas de vacinação da rede municipal de saúde, incluindo clínicas da família e centros municipais de saúde e o Super Centro Carioca de Vacinação, nas unidades de Botafogo (funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h), da Zona Oeste (no ParkShoppingCampoGrande) e da Zona Norte (no Shopping Nova América). Os dois últimos têm funcionamento de domingo a domingo, de acordo com o horário dos centros comerciais.

O imunizante é seguro, inclusive para pessoas com doenças crônicas e imunossuprimidos, e pode ser administrado junto a outras vacinas do calendário. As únicas contraindicações são para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de reação alérgica grave em dose anterior.