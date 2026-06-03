Por MRNews



Santander promove mudança histórica na ESFERA e gera dúvidas entre clientes do programa de pontos

Uma importante mudança anunciada pelo Santander pode marcar um novo capítulo na história da Esfera, um dos maiores programas de fidelidade do Brasil. O banco convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 30 de junho com o objetivo de aprovar a incorporação da Esfera à estrutura do próprio Santander Brasil.

Na prática, a empresa responsável pela gestão do programa de fidelidade deixará de existir como uma companhia independente e passará a fazer parte diretamente da operação do banco.

A decisão chamou a atenção de clientes que utilizam a plataforma para acumular pontos, transferir milhas e participar de promoções com companhias aéreas e parceiros comerciais.

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O que muda com a incorporação da Esfera?

De acordo com o Santander, a medida faz parte de uma estratégia para simplificar a estrutura corporativa do grupo e aumentar a eficiência operacional.

Segundo o banco, a integração permitirá unir processos administrativos, operacionais e tecnológicos, além de promover melhor gestão de recursos e redução de custos.

A operação também deve facilitar a tomada de decisões e ampliar a integração entre os serviços oferecidos pelo Santander e a plataforma de fidelidade.

Clientes continuarão acumulando pontos normalmente

Até o momento, não houve anúncio de mudanças nas regras do programa.

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Isso significa que os clientes continuam utilizando a Esfera normalmente para:

Acumular pontos em compras;

Participar de promoções de transferência bonificada;

Resgatar produtos e serviços;

Comprar passagens e pacotes de viagem;

Transferir pontos para programas de milhas parceiras.

O Santander também não informou qualquer alteração em parcerias ou benefícios atualmente oferecidos.

Esfera ultrapassa valor bilionário

Para viabilizar a incorporação, o Santander contratou a consultoria PwC para realizar a avaliação patrimonial da Esfera.

O levantamento apontou que a empresa possui patrimônio líquido estimado em aproximadamente R$ 1,09 bilhão, evidenciando a relevância do programa dentro do mercado brasileiro de fidelidade.

Nos últimos anos, a Esfera expandiu sua atuação e passou a oferecer muito mais do que apenas acúmulo de pontos por meio dos cartões Santander.

A plataforma se consolidou como um ecossistema de benefícios, reunindo parceiros de varejo, turismo, companhias aéreas e serviços financeiros.

Mercado acompanha próximos passos

Embora a mudança tenha caráter administrativo, especialistas do setor acompanham os desdobramentos da operação.

Movimentos desse tipo costumam abrir espaço para novas estratégias comerciais e maior integração entre produtos financeiros e programas de fidelidade.

Por enquanto, os usuários não precisam tomar nenhuma ação. O programa segue funcionando normalmente, enquanto a proposta aguarda aprovação dos acionistas do banco.

A expectativa é que novas informações sobre a integração sejam divulgadas após a realização da assembleia prevista para o fim de junho.

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